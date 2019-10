Visto para sentencia el juicio a varios integrantes del clan del 'Moreno' y 'los Valencianos' por narcotráfico

PALMA DE MALLORCA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juicio a varios integrantes del clan del 'Moreno' y de 'los Valencianos' ha quedado visto para sentencia este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares. La Fiscalía ha retirado la acusación a dos de los procesados pero mantiene su petición de pena a los otros 10, que suma un total de 85 años de cárcel.

En el juicio, el Ministerio Fiscal les ha acusado, principalmente, de conformar un "grupo criminal" que se dedicaba a introducir cocaína --fundamentalmente a través de envíos postales-- en Mallorca y distribuirla a través de diversos puntos de venta en Son Banya.

Las mayores peticiones de condena son para R.L.J., integrante del 'clan de los Valencianos', y para A.M.M., al que los investigadores sitúan como la persona que distribuía la droga al 'clan del Moreno'. La Fiscalía también pide multas que juntas suman alrededor del millón de euros.

Por su parte, el abogado del A.M.M. ha manifestado que en el juicio se ha producido una "gran indefensión" ya que su acusación se basa en "un único elemento", una bolsa encontrada en un coche, que "según los funcionarios policiales es la misma que en un momento posterior de la investigación se constató que tenía droga".

"La acusación se basa en una bolsa que no se sabe si es la misma porque no hay fotografías" pero es que "no se la intervenido droga alguna y no se le ha visto entregar claramente nada a nadie; no hay nada", ha censurado.

Asimismo, la defensa de R.L.J. ha pedido la nulidad del juicio, que no le ha sido concedida, y, por lo tanto, ha pedido la absolución de su cliente. Así, ha manifestado que su representado "no es el jefe de nada, como mucho el último escalafón". También ha negado que exista un grupo criminal en el que el acusado sea el cabecilla.

Por otro lado, el abogado de una de las acusadas, M.S.S., ha reclamado la nulidad de las intervenciones telefónicas por las que se imputó a su defendido, ha sostenido que no hay evidencias que la incriminen y ha pedido su absolución. El resto de los abogados defensores se ha manifestado, principalmente, en un sentido similar.