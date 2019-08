9 de agosto de 2019

Vox critica que Mahón dé cobertura a las “mafias de trafico de seres humanos” al ofrecer el puerto al ‘Open Arms’

MENORCA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vox ha criticado este viernes que el Ayuntamiento de Mahón ofrezca su puerto como escala para el barco de la ONG Proactiva Open Arms al considerar que se trata de una "mafia de tráfico de seres humanos".

"No podemos entender que se esté dando cobertura a las mafias de tráfico de seres humanos, se esté colaborando en sus objetivos espurios y poniéndose claramente a favor de la ilegalidad", ha dicho el coordinador de Vox en Menorca, Antoni Camps.

En esta misma línea, ha indicado que el objetivo de la ONG "no es salvar vidas, sino trasladar a las personas rescatadas hacia Europa". "Si su objetivo fuera salvar vidas las llevarían al puerto seguro más cercano, que no es otro que Túnez. Nos están engañando y algunos no quieren verlo para utilizarlo como bandera política", ha espetado.

Camps ha instado al Ayuntamiento de Mahón a rectificar esta decisión para "no ser colaborador necesario de las mafias de tráfico de seres humanos, a ponerse de parte de la legalidad y dejarse de ridículos que solo generan problemas innecesarios".