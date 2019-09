17 de septiembre de 2019

Vox no participará en la votación de la PNL de MÉS para pedir un referéndum para elegir entre monarquía y república

PALMA DE MALLORCA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha anunciado que no participará este martes en la votación, que tendrá lugar este martes en el seno del Parlament de la proposición no de ley (PNL) presentada por MÉS per Mallorca, para debatir la celebración de un referéndum en Baleares y en España, para elegir entre el sistema de monarquía parlamentaria actual o una república porque, tal como ha dicho, "puede suponer ilegalidades".

Así lo ha anunciado el portavoz de Vox en la Cámara autonómica, Jorge Campos, tras la celebración de una junta de portavoces para decidir si se llevaba a votación o no esta propuesta.

Campos ha explicado que, en la junta, el PP también se ha posicionado en contra de esta iniciativa pero no así Cs, "algo que ya no sorprende".

Tras esto, ha afirmado que están estudiando la presentación de un recurso de amparo. "Una cosa es una PNL que pida una reforma constitucional, pero esta PNL exige un referéndum vinculante para cambiar la forma del Estado, algo que no está contemplado en la Constitución", ha dicho.