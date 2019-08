La abuela palestina de la congresista vetada por Israel pide a Dios que "arruine a Trump"

BEIT UR AL FAUQA (CISJORDANIA), 17 Ago. (Reuters/EP) -

La abuela palestina de la congresista Rashida Tlaib, vetada por Israel como parte del enfrentamiento entre su nieta y el presidente norteamericano, Donald Trump, ha pedido a Dios que "arruine" al mandatario estadounidense.

La congresista se encuentra ahora en el centro de una polémica que ha unido a Donald Trump y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, contra los demócratas estadounidenses.

Tras recibir presiones de Trump Israel prohibió el jueves una visita de Rashida Tlaib y su colega demócrata, Ilhan Omar, a los territorios palestinos. Al día siguiente, Israel dijo que dejaría que Tlaib visitara a su familia en Cisjordania por razones humanitarias, pero Tlaib rechazó la oferta y dijo que Israel había impuesto restricciones destinadas a humillarla.

El viernes por la noche, Trump tuiteó: "La representante Tlaib escribió una carta a los israelíes porque deseaba desesperadamente visitar a su abuela. El permiso fue rápidamente otorgado, pero Tlaib rechazó la aprobación de manera desagradable, una completa trampa. La única real ganadora aquí es la abuela de Tlaib ¡No tendrá que verla ahora!".

Muftia Tlaib, de noventa años, sentada en su jardín en el pueblo de Beit Ur Al Fauqa, dice no sentirse impresionada por el presidente. "Trump me dice que debería estar feliz de que Rashida no venga", ha manifestado. "Que Dios lo arruine".

Su hijo y tío de Rashida, Bassam Tlaib, ha confirmado que las mujeres no se habían visto desde 2006: "Iba a matar una oveja cuando Rashida llegara y preparar su comida favorita: hojas de parra".

Bassam Tlaib ha explicado que "Rashida ve a su abuela como una segunda madre, siempre la ha apoyado. Rashida dice que le debe su éxito a su abuela".

Tlaib no informó de las condiciones para su visita. Los medios israelíes informaron de que había aceptado no promover boicots contra Israel como parte de su solicitud al Ministerio de Exteriores.