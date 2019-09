19 de septiembre de 2019

La Administración de Trump rechaza la solicitud de California de fondos para personas sin hogar

LOS ÁNGELES, 19 Sep. (Reuters/EP) -

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha rechazado este miércoles las solicitudes de California de más fondos de Washington para combatir la falta de vivienda, abriendo otro frente de batalla entre la Casa Blanca y el Gobierno liderado por los demócratas del estado.

"La Administración Trump está haciendo su parte", ha indicado el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ben Carson, en una carta al gobernador de California, Gavin Newsom, y a los funcionarios locales, añadiendo que "California necesita abordar los problemas locales obvios dentro de su control para ayudar a enfrentarse a este catástrofe".

Newsom y otros funcionarios electos demócratas, entre ellos los alcaldes de las ciudades más grandes de California, escribieron esta semana a Trump para pedirle más fondos federales para ampliar los programas para proporcionar entornos de vida estables para las personas sin hogar.

Carson ha indicado que el mandatario estadounidense le había pedido que respondiera en su nombre para decir que no.

Desde que Trump fue elegido presidente en 2016, los funcionarios del estado de California han presentado decenas de demandas por las acciones de la Administración en una serie de asuntos, entre ellos inmigración, la atención médica y el medio ambiente.

Trump, quien ha estado en California esta semana para una serie de recaudaciones de fondos para su campaña de reelección de 2020, criticó el problema de las personas sin hogar en las ciudades más grandes del estado controladas por demócratas.

El alcalde de Los Ángeles, el demócrata Eric Garcetti, ha señalado en un vídeo publicado en Facebook este martes desde un refugio recién creado para personas sin hogar que la instalación demostraba el tipo de trabajo que se estaba realizando en la ciudad para ayudar a los desamparados.

"No es ningún secreto que no he estado de acuerdo con usted en casi todo, señor Presidente, pero si está dispuesto a salvar vidas junto a nosotros, sabemos lo que funciona aquí", ha subrayado Garcetti en el vídeo.

Un censo anual publicado en junio por la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA) mostró que la población de personas sin hogar aumentó un 16 por ciento en el último año en la ciudad, la segunda más grande del país.

Según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, se estima que 130.000 personas se encuentran sin hogar en California, más que en cualquier otro estado.

Los defensores de las personas sin hogar han citado la baja disponibilidad de viviendas como un contribuyente principal a la falta de vivienda.