31 de julio de 2019

Ascienden a catorce los muertos por el brote de dengue en Bangladesh

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Bangladesh han confirmado este miércoles la muerte de otras dos personas a causa del brote de dengue en el país asiático, lo que eleva a catorce el número de fallecidos.

Según las informaciones recogidas por el diario bangladeshí 'The Daily Star', una de las fallecidas es una agente policial. Las autoridades han indicado que el brote podría no ser erradicado en agosto si no se toman medidas.

Desde enero, se han detectado 13.637 casos, pese a lo cual el brote no se declaró hasta junio. El número de enfermos se ha disparado con la llegada del monzón.