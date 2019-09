Bachelet afirma sentir "pena" por Brasil por estar gobernado por Bolsonaro

SANTIAGO DE CHILE, 22 Sep. (Reuters/EP) -

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha afirmado sentir "pena" por Brasil por tener como presidente al ultraderechista Jair Bolsonaro. El mandatario brasileño ha lanzado recientemente ataques personales contra Bachelet por su actuación.

En concreto, Bolsonaro acusó a Bachelet de "entrometerse" en los asuntos internos de Brasil después de que la expresidenta chilena señalara el incremento de la violencia policial en los estados de Río de Janeiro y Sao Paulo, una reducción del espacio cívico y democrático" en los últimos meses y los ataques a comunidades indígenas.

También apuntó a la Alta Comisionada y a su padre, un exgeneral de la Fuerza Aérea que fue leal al presidente Salvador Allende tras el golpe de Estado de 1973 y que murió en prisión. Bachelet "olvida que su país no es una Cuba sólo gracias a los que tuvieron el valor de frenar a la izquierda en 1973", dijo Bolsonaro. "Entre esos comunistas estaba su padre", afirmó.

En una entrevista con la Televisión Nacional de Chile (TVN) que será emitida en la noche del domingo, Bachelet argumenta que solo dieron la información de la que disponían al ser interrogados en rueda de prensa sobre la situación en Brasil. El diario 'La Tercera' ha publicado extractos de la entrevista como anticipo.

Además, Bachelet ha recordado veladamente la dictadura brasileña de 1964-1985, que Bolsonaro considera "gloriosa". "Yo me tomo las cosas dependiendo de quien vienen. No sé si me entiende. Entonces, si hay una persona que dice que en su país nunca hubo dictadura, que no hubo tortura, bueno, que diga que la muerte de mi padre por torturas permitió que no fuera otra Cuba, la verdad es que me da pena por Brasil", ha argumentado Bachelet.