Biden asegura a Trump que "no va a destruirle"

WASHINGTON, 3 Oct. (Reuters/EP) -

El precandidato presidencial demócrata y ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha alertado este miércoles al dirigente norteamericano, Donald Trump, de que "no va a destruirle", ni a él ni a su familia.

"Dejaré algo claro a Trump a aquellos interesados en apoyar ataques en mi contra. (...) No me iré a ninguna parte. No vas a destruirme. Ni a mí ni a mi familia. Me da igual cuánto dinero inviertas o cuán sucios sean los ataques", ha afirmado.

Las palabras de Biden, que se encuentra al frente de los candidatos demócratas en la mayoría de las encuestas, han tenido lugar poco después de que el magnate neoyorquino lo describiera como un "corrupto muy frío".

La tensión entre ambos ha aumentado a raíz de una queja presentada por un funcionario gubernamental estadounidense tras una llamada entre Trump y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, por considerar que el comportamiento de Trump supone un abuso de poder para sacar ventaja frente a sus rivales de cara a la campaña de las elecciones presidenciales de 2020.

En la conversación telefónica, según la transcripción facilitada por la Casa Blanca a petición del Congreso, Trump le pide a Zelenski que le haga un favor y le emplaza a poner a la Fiscalía General ucraniana a investigar a Hunter Biden, hijo del exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden.

"Lo hace porque, como todo acosador, tiene miedo", ha asegurado Biden antes de subrayar que "tiene miedo de cómo va a perder en noviembre".