Bolton llega a Londres para pedir al Gobierno británico más presión sobre Irán y China

LONDRES, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, ha llegado este domingo a Londres para mantener numerosas conversaciones con el Consejo de Ministros británico en las que se espera que exija al Gobierno que endurezca su postura sobre Irán y la firma china de telecomunicaciones Huawei.

Mientras Reino Unido se prepara para abandonar la Unión Europea el 31 de octubre, su mayor cambio geopolítico desde la Segunda Guerra Mundial, muchos diplomáticos esperan que Londres se vuelva cada vez más dependiente de Estados Unidos.

Bolton emprenderá dos días de conversaciones, el lunes y martes, para consolidar los lazos con el nuevo gobierno británico del primer ministro, Boris Johnson, después de la tensa relación de Trump con la ex primera ministra Theresa May.

Se espera que Bolton pida a los británicos que alineen todavía más sus intereses contra Irán a la hora de presionar a la república islámica con sanciones cada vez más estrictas después de que Trump retirara a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán.

Hasta ahora, Londres ha respaldado a la Unión Europea en el cumplimiento del acuerdo nuclear, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto, pero la captura de un petrolero británico en el Estrecho de Ormuz ha presionado a Londres para que considere una postura más dura.

Trump también ha presionado a Londres para que se endurezca con el Huawei de China debido a la preocupación de que su tecnología 5G de próxima generación representa un riesgo de seguridad nacional. Washington quiere que sus aliados eviten el uso de equipos de Huawei.

Bajo la ex primera ministra May, el Gobierno británico decidió en principio dar a Huawei acceso limitado a partes no esenciales de la red 5G, pero Bolton esperaba encontrar oídos más amistosos en el Gobierno de Johnson. Reino Unido no ha tomado una decisión definitiva sobre Huawei, que EEUU considera un brazo tecnológico del Gobierno chino, capacitada para invadir comunicaciones privadas.

Bolton, quien se reunió la semana pasada en Washington con el ministro de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab, almorzará el lunes con el secretario del gabinete, Mark Sedwill, y luego se reunirá en el número 10 de Downing Street con Edward Lister, es el principal asesor estratégico de Johnson.

Bolton también se reunirá con Sajid Javid, el nuevo ministro de Finanzas de Johnson y, ya el martes, con la secretaria de Comercio, Liz Truss, el ministro de Defensa, Ben Wallace, y el ministro para el Brexit, Steve Barclay.