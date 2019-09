17 de septiembre de 2019

Bruselas presentará propuesta sobre la financiación de partidos europeos para atajar la injerencia externa

BRUSELAS, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La futura Comisión Europea de Ursula von der Leyen, si es confirmada por la Eurocámara, presentará normas más claras sobre la financiación de partidos políticos europeos y para mejorar la transparencia de la publicidad política con el objetivo de combatir la desinformación y la injerencia externa en procesos electorales.

"Pueden esperar, a condición de su confirmación, la presentación de propuestas legislativas para garantizar una mayor transparencia sobre la publicidad política pagada y normas más claras sobre la financiación de los partidos políticos europeos", ha avanzado el comisario de Seguridad, Julian King, durante un debate en el pleno de la Eurocámara sobre la desinformación y los intentos de injerencia externa en las elecciones en Europa, en el que muchos eurodiputados han apuntado a Rusia.

La actual comisaria de Justicia, Vera Jourová, que será futura vicepresidenta responsable de Valores y Transparencia ha asegurado que "proteger la democracia europea será una prioridad" de la Comisión de Von der Leyen y ha reconocido la necesidad de "hacer más", tras reconocer que se utiliza "dinero oscuro" para "manipular" y "distorsionar" el debate político en cuestiones sensibles como la inmigración.

Varios diputados han denunciado la supuesta financiación rusa a partidos de ultraderecha como la Liga y el Frente Nacional, que cuestionan el proyecto europeo abiertamente, algo que ha desmentido el eurodiputado de la Liga, Marco Campomenosi. "En Italia no ha ocurrido nada. El Tribunal lo va a clarificar pronto", ha defendido.

"No podemos permitir que Marine Le Pen y Matteo Salvini mientan a los ciudadanos y trabajen en contra de los intereses europeos. Esta está bien", ha subrayado sin embargo el eurodiputado del Partido Democrático italiano, Brando Benifel, tras acusar a los líderes de ambas formaciones de extrema derecha de ser "marionetas" de los poderes extranjeros y recordar las investigaciones judiciales y periodísticas que apuntan a la financiación rusa para "envenenar" el debate electoral en Europa al Frente Nacional y la Liga. "Matteo Salvini todavía no ha venido a informar al Parlamento de ello. Ha repetido sus mentiras", ha denunciado.

El grupo de los Socialistas y Demócratas ha planteado la creación de una comisión especial en la Eurocámara --que tendría que ser aprobada por los líderes de los grupos políticos-- para investigar "a fondo" los intentos de influir en los procesos democráticos en Europa y extraer "las consecuencias y las lecciones" en palabras del eurodiputado del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, propuesta que ha rechazado Vox durante el debate.

"A nosotros no nos gusta que Rusia pueda enredar en procesos electorales, pero tampoco nos gusta que el señor (Emmanuel) Macron o 52 diputados de la Asamblea Francesa enreden" en España, apoyando o criticando a uno y otro partido, ha denunciado el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, visibilizando así el malestar de su formación por el hecho de que el presidente galo cuestionara que Ciudadanos se aliara con Vox o el apoyo de 52 diputados de la Asamblea Nacional gala a los líderes del 'procés' detenidos en una reciente tribuna publicada en 'Le Journal du Dimanche'.

Aunque "Vox está radicalmente en contra de cualquier injerencia extranjera en los asuntos internos" de los países, Buxadé ha rechazado "crear una comisión de la verdad, como esa de Orwell en 1984, y que nos digan desde las instituciones supranacionales aquellos que debe o no ser dicho por los nacionales de cada uno de los estados".

La eurodiputada del partido del Brexit, Alexandra Lesley Phillips, ha hecho hincapié en el problema que plantea la difusión de teorías conspirativas "por motivos políticos" y ha denunciado el "deseo de deslegitimar el resultado de elecciones porque el perdedor no lo acepta", criticando las redadas policiales en las oficinas de su partido tras reclamar el ex primer ministro Gordon Brown una investigación de la financiación del exterior del partido, investigación que se concluyó sin que se encontraran "pruebas" de ello.

"Rusia está llevando a cabo una guerra de información de baja intensidad contra Europa. Medios patrocinados por el Estado y factorías de trolls intentan socavar el debate democrático en Europa. China, Irán, Corea del Norte también intentan debilitar nuestra toma de decisión democrática", ha denunciado el eurodiputado 'popular' Tomas Tobé, que ha reclamado que haya "consecuencias" en estos casos.

El eurodiputado independiente eslovaco Miroslav Radacovsky ha rechazado considerar a Rusia como un "enemigo", mientras que el eurodiputado irlandés de la Izquierda Europea, Mick Wallace, ha denunciado la injerencia "de la forma más brutal" de Estados Unidos durante años.

"DESINFORMACIÓN EN TODA EUROPA"

Aunque no hubo "ningún ataque coordinado de desinformación a gran escalada" durante las elecciones europeas de mayo sí se ha habido, ha recordado King, "diferentes tipos de desinformación en toda Europa", que buscan impedir que los ciudadanos hagan "elecciones informadas", dividir a las sociedades y "cuestionar los resultados de los procesos electorales y la integridad" de las instituciones democráticas.

"No podemos aceptar esto como la nueva norma. Tenemos que estar listos para hacer más para contrarrestarlo", ha avisado King.

King ha recordado que "parte del problema viene de fuera de la UE", recordando que el equipo interno en la UE que vigila las campañas de desinformación en Europa a favor del Kremlin ha constatado que éstas se han "duplicado" en el último año. "Esto es un problema real y no debemos mirar para otro lado", ha avisado, dejando claro que "otros" han aprendido de las tácticas rusas y Europa debe reforzar su resiliencia para contrarrestar la desinformación "venga de donde venga".

La Comisión revisará en los próximos meses su estrategia para atajar la desinformación y el grado de cumplimiento de las redes sociales de sus compromisos voluntarios para contribuir a ello y a la integridad de las elecciones en Europa. King ha vuelto a dejar claro que si constata que los avances no son suficientes podría adoptar propuestas legislativas para regular la actividad de las plataformas sociales, tal y como lleva meses alertando.

"No tiene nada que ver con la censura. No tiene nada que ver con la idea de crear un Ministerio de la Verdad, no va de determinar si un comentario político determinado es bueno o malo", ha asegurado, dejando claro que se trata de garantizar que los ciudadanos saben de dónde viene la información, quien la paga y si la difunde un humano o una máquina.