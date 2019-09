Cameron cree que Reino Unido podría necesitar un segundo referéndum sobre el Brexit

LONDRES, 13 Sep. (Reuters/EP) -

El ex primer ministro británico David Cameron ha considerado este viernes que Reino Unido podría necesitar un segundo referéndum sobre el Brexit para superar el "atasco" actual, que aboca a una salida caótica de la UE el próximo 31 de octubre.

"Creo que no se puede descartar porque estamos atascados", ha dicho en una entrevista concedida al 'Times' de cara a la publicación de sus memorias ('For the Record').

"No digo que vaya a pasar o que debiera pasar. Solo digo que no se pueden descartar cosas en estos momentos porque tenemos que encontrar una forma de desbloquear el bloqueo", ha explicado.

Se trata de la primera entrevista que da Cameron desde que dimitió al día siguiente del referéndum sobre el Brexit convocado por su Gobierno en 2016, en el que los británicos apostaron por romper con la UE.

Cameron, que defendió la permanencia de Reino Unido en el bloque comunitario, ha confesado que estaba "desesperadamente" preocupado por qué pasaría si ganaba la opción del Brexit, pero ha sostenido que el referéndum era necesario.

Tres años después de la votación, el anterior Gobierno de Theresa May y la UE han cerrado un acuerdo para el Brexit que el Parlamento británico ha rechazado hasta tres veces. Bruselas se ha negado a reabrir las negociaciones y el nuevo Ejecutivo de Boris Johnson insiste en que o se pacta un texto distinto o el 31 de octubre habrá un divorcio caótico.

La Cámara de los Comunes ha aprobado una ley para evitar un Brexit sin acuerdo, gracias al apoyo de un grupo de diputados 'tories' que se han rebelado contra el Gobierno y han sido expulsados del Partido Conservador. Además, Johnson ha suspendido el Parlamento cinco semanas, dejando a sus señorías casi sin margen de maniobra de cara al 31 de octubre. "No apoyo ninguna de las dos cosas", ha dicho Cameron.