2 de octubre de 2019

Cientos de desplazados se manifiestan en Burkina Faso para reclamar seguridad tras los últimos ataques

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cientos de desplazados por los ataques del fin de semana en el centro de Burkina Faso se han manifestado este miércoles en la ciudad de Kongoussi para reclamar a las autoridades que se refuerce la seguridad y poder volver así a sus localidades de origen.

Los manifestantes, principalmente hombres, han bloqueado esta mañana todas las vías de acceso a Kongoussi, la capital de la provincia de Bam, en la región Centro-Norte, para exigir a las autoridades que se restablezca la seguridad en sus localidades con el fin de poder regresar a ellas y enterrar a sus familiares, algunos de los cuales quedaron abandonados.

Según la agencia de noticias AIB, entre el sábado y el lunes hombres armados mataron a 24 personas en varias localidades del distrito de Zimtanga. Como resultado de estos ataques, unas 19.000 personas han huido hacia Kongoussi, la capital provincial, situada a 115 kilómetros al norte de Uagadugú.

"No somos hambrientos, solo necesitamos seguridad para vivir", ha defendido uno de los manifestantes en declaraciones a AIB. "Vienen a nuestra localidades a masacrarnos y el Estado no hace nada para ayudarnos", ha denunciado. "Nuestros padres asesinados siguen en los campos desde hace tres días porque la gente ha huido", ha añadido.

"Si el Estado es incapaz de garantizarnos la seguridad, que nos autorice a pagar las armas para hacerlo nosotros mismos", ha defendido el manifestante, de unos 50 años.

Un portavoz de los manifestantes, Boukary Sayoré, ha subrayado que en Zimtanga no queda nadie y ha advertido de que si no hay soluciones y "no se hace nada para que podamos enterrar a nuestros cadáveres y regresar, vamos a asumir nosotros las responsabilidades".

Según la emisora Radio Omega, los manifestantes han retirado ya el bloqueo tras una reunión con el gobernador regional, Casimir Segda, quien ha prometido que se adoptarán medidas para poder enterrar a las víctimas de los ataques.

Burkina Faso ha venido registrando una creciente actividad de grupos yihadistas, además de un incremento de la violencia intercomunitaria que enfrenta principalmente a pastores y agricultores, en los últimos meses.

En el país operan Ansarul Islam, un grupo terrorista autóctono, así como el Grupo para el Apoyo del Islam y los Musulmanes (JNIM), una organización yihadista que aglutina a otras cuatro, entre ellas AQMI y Al Murabitún, y en menor medida Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS).