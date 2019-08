Cientos de manifestantes interrumpen el servicio de trenes de Hong Kong

HONG KONG, 30 Jul. (Reuters/EP) -

Cientos de manifestantes han interrumpido el servicio de trenes este martes a primera hora de la mañana en Hong Kong, donde se han registrado protestas durante los últimos meses contra la polémica ley de extradición a la China continental.

Lo que comenzó hace tres meses como una serie de manifestaciones contra el citado proyecto de ley por considerar que podía suponer la vulneración de los derechos de aquellos que eran sometidos a juicio, se ha convertido ahora en una serie de protestas contra el gobierno local y su relación con Pekín.

Las manifestaciones y disturbios se han sucedido de manera prácticamente diaria, lo que ha afectado a los comercios y negocios de la ciudad. Esto ha provocado una mayor presencia policial en las calles, donde las fuerzas de seguridad han hecho en ocasiones un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes.

Este martes, los activistas han bloqueado las puertas de los trenes, lo que ha afectado significativamente el funcionamiento del servicio público y ha obligado a cientos de personas a salir de las estaciones en busca de una vía alternativa de transporte.

"No sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, no tenemos un líder, es un movimiento masivo", ha aseverado una joven manifestantes de 21 años. "No es nuestra intención molestar a la gente, pero tenemos que asegurarnos de que las autoridades entienden por qué protestamos. Continuaremos cuanto sea necesario", ha expresado.

Este lunes, cerca de 50 personas fueron detenidas por los disturbios que se produjeron durante la manifestación celebrada el sábado en Hong Kong. El cuerpo de seguridad ha acusado desde entonces a "manifestantes radicales" de bloquear calles y carreteras, "destruir propiedades gubernamentales" y de atacar a los agentes con "armas letales" y otros objetos contundentes como ladrillos, botellas de cristal y "líquidos corrosivos", poniendo en "serio peligro" sus vidas.

El Gobierno de Carrie Lam ha suspendido el trámite parlamentario pero no ha retirado el proyecto de ley de extradición, por lo que las manifestaciones han continuado y se han extendido hasta exigir también la dimisión de la líder regional por su gestión de esta crisis política.

Pekín, por su parte, ha expresado su pleno apoyo al Gobierno de Lam y ha acusado a Reino Unido y Estados Unidos, entre otros países occidentales, de maniobrar a favor de las protestas en Hong Kong.

