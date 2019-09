Al menos 16 muertos y 119 heridos en un atentado con bomba de los talibán en Kabul

Al menos 16 personas han muerto y 119 más han resultado heridas en el atentado con bomba perpetrado este lunes cerca del barrio que acoge las sedes ministeriales y las embajadas extranjeras de Kabul, la Villa Verde, según el balance publicado por el Ministerio del Interior.

La ONG italiana Emergency ha informado de que ha recibido a 26 víctimas del ataque en su hospital de Kabul y que entre ellos hay dos niños que llegaron ya muertos.

"Un vehículo de transporte ha sido detonado en la zona y ha causado heridos. Una parte del edificio está muy dañada y está en llamas. Varias casas de las inmediaciones han quedado destruidas", explica la ONG a través de su cuenta oficial en Twitter, un relato que da idea de la violencia de la explosión.

Un portavoz del Ministerio del Interior ha confirmado la detonación, que se ha producido en torno a las 21.45 horas (19.15, hora peninsular española) y que ha causado víctimas mortales y heridos, informa la cadena de televisión Tolo News.

La explosión ha sido de una gran potencia, se ha escuchado en varios barrios de la capital y la columna de humo posterior también es visible desde una gran distancia.

Los talibán han reivindicado ya el atentado en un mensaje en el que destacan que el objetivo eran fuerzas extranjeras. En concreto, el portavoz talibán Zabiulá Muyahid ha explicado que se trata de un atentado suicida que ha abierto paso a otros milicianos que habrían irrumpido en la Villa Verde tras la detonación.

Sin embargo, un portavoz de Interior, Nasrat Rahimi, ha denunciado que la bomba fue detonada en una zona residencial de civiles. Además Rahimi ha desmentido una incursión en la Villa Verde.

"Esto despierta nuevas dudas sobre el acuerdo con Estados Unidos", ha apuntado por su parte el portavoz presidencial Sediq Sediqqi en referencia a la reivindicación. "Es muy difícil confiar en los talibán", ha remachado en declaraciones a la BBC.

En enero un camión bomba detonado en esta misma zona de la capital costó la vida a cuatro personas y 90 más resultaron heridas.

🔴 Update from our Surgical Centre in #Kabul after the explosion in the "Green Village" area. Number of patients reached 32. 17 admitted, 13 treated in OPD, 2 children already dead on arrival. #Afghanistan #kabulexplosion