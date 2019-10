Un comité de la Cámara cita a la Casa Blanca para que dé documentos sobre la llamada de Trump con Zelenski

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Elijah Cummings, ha citado este viernes a la Casa Blanca para obtener documentos relacionados con su investigación del proceso de destitución ('impeachment') contra el presidente estadounidense, Donald Trump.

Cummings, quien ha emitido la citación tras consultar con los presidentes de los comités de Inteligencia y de Asuntos Exteriores del Congreso --Adam Schiff y Eliot Engel, respectivamente--, ha afirmado que después de que las peticiones anteriores acabaran sin respuesta, ahora se han visto forzados a citar a la Casa Blanca.

"Lamentamos profundamente que el presidente Trump nos haya puesto a nosotros y a la nación en esta posición, pero sus acciones no nos han dejado otra opción que emitir esta citación", han recalcado este viernes los tres presidentes de los comités en una carta dirigida al jefe de gabinete en funciones de la Casa Blanca, Mick Mulvaney.

Horas antes, al ser preguntado sobre si la Casa Blanca colaborará con la Cámara de Representantes en las pesquisas para explorar el 'impeachment', Trump ha sugerido que podría no hacerlo. "No lo sé, depende de los abogados y sé que los abogados piensan que no han visto nada tan injusto", ha contestado.

Los demócratas de la Cámara también han pedido este viernes al vicepresidente, Mike Pence, que entregue documentos relacionados con una reunión que tuvo con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y la llamada entre Zelenski y Trump en la que el mandatario estadounidense habría pedido a su homólogo que presionara a la Fiscalía para que investigara al hijo del exvicepresidente Joe Biden. Pence tendría hasta el próximo 15 de octubre para entregar dichos documentos.

La conversación telefónica, ocurrida el pasado 25 de julio, se ha convertido en el motor de un eventual 'impeachment' que podría acabar con la Presidencia de Trump en la recta final de su primer mandato.

Trump ha insistido en que tanto él como el Partido Republicano están siendo tratados "injustamente". "Esta es la mayor caza de brujas de la historia de nuestro país", ha denunciado, si bien ha pronosticado que la derrotará igual que hizo con el ya conocido como informe Mueller sobre su supuesta connivencia con Rusia en las elecciones presidenciales de 2016: "Eso salió de 10, salió perfecto".