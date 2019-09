Corbyn se declara "listo" para unas elecciones anticipadas pero dice que su prioridad evitar un Brexit caótico

LONDRES, 3 Sep. (Reuters/EP) -

El líder del Partido Laborista de Reino Unido, Jeremy Corbyn, ha asegurado este martes que está "listo" para competir en unas elecciones anticipadas, si bien ha insistido en que su prioridad en estos momentos es evitar que el 31 de octubre se produzca un Brexit sin acuerdo.

"Queremos unas elecciones generales como quieren todos los partidos", ha dicho el jefe de la oposición británica en declaraciones a los medios de comunicación.

No obstante, ha subrayado que, conforme al Reglamento del Parlamento, "corresponde al primer ministro introducir una propuesta en este sentido o no y aún no lo ha hecho". Por eso, "la prioridad es evitar una salida de la UE sin acuerdo el 31 de octubre", ha sostenido.

"Veremos qué pasa después", ha apuntado. Interrogado directamente sobre si apoyaría una eventual convocatoria a elecciones anticipadas por parte del primer ministro, Boris Johnson, ha rehusado aclarar cuál sería su postura.

"Veamos qué pasa después de que esta legislación se haya aprobado. Y, si se convocan elecciones, estoy absolutamente preparado para luchar" en los eventuales comicios, ha contestado.

El 'premier' aclaró el lunes que no está en sus planes solicitar un nuevo aplazamiento del Brexit, por lo que se produciría irremediablemente el 31 de octubre, con o sin acuerdo. El Parlamento ha rechazado hasta tres veces el actual pacto y el propio Johnson se ha declarado en contra, pero la UE se niega a renegociarlo, por lo que de mantenerse ambas posiciones, habría una salida a las bravas.

En este contexto, los partidos opositores ultiman una iniciativa parlamentaria que daría a Westminster la última palabra sobre el Brexit con el objetivo de evitar que sea sin acuerdo. En este sentido, plantea aplazarlo hasta el 31 de octubre de 2020.

REBELIÓN 'TORY'

De acuerdo con la prensa británica, un grupo de 'tories' rebelde, que cada vez sería mayor, sopesa romper con la línea fijada por Johnson y votar a favor de la iniciativa opositora.

Los conservadores díscolos quieren frenar a Johnson porque creen que su decisión de suspender el Parlamento varias semanas, aprovechando el obligado parón entre sesiones, en lugar de los cuatro o cinco días habituales, para presionar a la UE podría acabar perjudicando al partido.

Johnson se ha reunido este mismos martes con los diputados conservadores para exponerles sus razones pero, según fuentes parlamentarias consultadas por Reuters, no ha surtido efecto.

"No ha dado una explicación convincente sobre cómo se podría ratificar un acuerdo (del Brexit) en el corto periodo de tiempo" entre la vuelta del Parlamento y el 31 de octubre, ha dicho una de las fuentes.

La cadena ITV, por su parte, asegura que los partidos opositores han acordado votar en contra de una posible convocatoria electoral si antes no se ha aprobado la legislación necesaria para impedir que haya un Brexit caótico.

"Creo que tendremos los números", ha dicho el ex ministro de Finanzas Philip Hammond, uno de los 'tories' rebeldes. "El primer ministro Johnson siempre ha pretendido que hubiera elecciones", ha asegurado.

El jefe de Gobierno, sin embargo, lo negó directamente en su comparecencia del lunes. "No quiero elecciones, vosotros no queréis elecciones", aseveró.