16 de septiembre de 2019

Los curanderos tradicionales de Zanzíbar se inscriben en un registro oficial

ZANZÍBAR, 16 Sep. (Reuters/EP) -

Los curanderos tradicionales de Zanzíbar, en Tanzania, están siendo registrados por las autoridades para regular la actividad de estos sanadores, que utilizan hierbas, textos sagrados y masajes entre otras técnicas para curarlo todo, desde la depresión hasta hernias.

Unos 340 curanderos se han inscrito en el registro desde que la región aprobó la Ley de Medicina Alternativa y Tradicional en 2009. Todavía hay alrededor de 2.000 'mgangas', palabra local para este tipo de sanadores, esperando ser reconocidos en el registro, según Hassan Combo, la persona a cargo de actualizar el archivo.

La curandera tradicional Bi Mwanahija Mzee ya se ha inscrito en el registro. En su consulta se forman colas de mujeres con sus hijos enfermos en brazos desde primera hora de la mañana. Una familia con un hijo que tiene una hernia prefiere acudir a la 'mganga' que a un hospital por miedo a que el niño no sobreviva una intervención quirúrgica. Una mujer embarazada que ha sufrido varios abortos naturales también acude a la curandera.

"La gente viene porque realmente les ayudo, he atendido a muchos pacientes que habían intentado acudir al hospital primero y no habían recibido ayuda o la medicina no les había hecho efecto", ha asegurado Bi Mwanahija Mzee. "Este ha sido mi trabajo durante 20 años así que yo lo hago mejor, sé más que ellos y mis pacientes no se mueren", ha añadido la sanadora.

Para entrar en el registro oficial es necesario ser mayores de edad, tener al menos tres años de experiencia y presentar una carta de recomendación de otro curandero. Un consejo de once personas, incluyendo matronas, curanderos respetados, ancianos y abogados seleccionan las candidaturas cada mes.

Combo ha apuntado que el Gobierno no trata de dictar los métodos de los 'mgangas', sino de trabajar con ellos en el control de calidad, por ejemplo asegurando que las plantas que se usan en los remedios tengan siempre unos estándares similares. La oficina del registro facilita a los curanderos el contacto con profesionales de la medicina occidental para que compartan y adquieran conocimientos.

DISTINTAS TÉCNICAS DE LO SOBRENATURAL

Las prácticas más habituales son la lectura del Corán, el libro sagrado de los musulmanes, y el uso de hierbas con propiedades que, según la tradición, repelen a los malos espíritus llamados 'djinns'. Algunos sanadores se dedican a bendecir a las embarazadas, evitando que sus hijos sean poseídos por las mencionadas criaturas malignas.

Fatawi Haji Hafidh, encargado del hospital Makunduchi, el segundo hospital público más grande de la isla principal de Zanzíbar, ha reconocido que el personal sanitario del centro no siempre tiene el tiempo suficiente para atender a todos los pacientes y no siempre cuentan con el material que necesitan.

Además los medicamentos que recetan en los hospitales son muy caros, por lo que algunos pacientes no pueden recibir tratamiento o se ven obligados a interrumpirlo antes de mejorar del todo, produciéndose una recaída, lo que lleva a una mayor desconfianza de la población.

Fatma Hamad acudió a un hospital con su hija de dos años después de que a la pequeña se le paralizase una pierna tras una fiebre muy alta. En el hospital no pudieron identificar el problema y le recomendaron dirigirse a una curandera. Tras la visita de Fatma a Bi Mwanahija Mzee la niña empezó a mejorar su movilidad y la madre tomó esto como una señal de que la dolencia había sido causada por un espíritu 'djinn' maligno.