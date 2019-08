Decenas de miles de personas se manifiestan contra las políticas de ajuste del Gobierno de Argentina

BUENOS AIRES, 7 Ago. (Reuters/EP) -

Decenas de miles de argentinos se han concentrado este miércoles para protestar contra las medidas de ajuste impulsadas por el Gobierno, en medio de las dificultades económicas que ponen en riesgo la reelección del presidente, Mauricio Macri, en las elecciones previstas para octubre.

Los manifestantes, convocados por sindicatos y organizaciones civiles, se han congregado frente al Congreso cuatro días antes de las elecciones primarias que podrían dar una pista respecto al resultado de los comicios generales.

Con banderas de Argentina y otras que pedían "pan y trabajo", muchos manifestantes han marchado por Buenos Aires desde la iglesia de San Cayetano --considerado patrón del trabajo por los argentinos-- hasta el Congreso.

"Necesitamos (...) que haya una respuesta política de un Estado que en este momento claramente no está presente", ha manifestado Alejandro, un estudiante de secundaria, en declaraciones a la agencia de noticias Reuters.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (INDEC), el desempleo llegó a 10,1 por ciento en el primer trimestre de este año, frente a un 9,1 por ciento en el último del 2018.

"Tengo un comedor en mi casa para chicos (niños) pobres", ha dicho Hernán, un recolector de residuos reciclables de 56 años, en declaraciones a Reuters. "Ya no me alcanza para darles de comer y no lo estoy pudiendo sostener", ha agregado.

Macri y el candidato 'kirchnerista', Alberto Fernández, están en una situación de empate técnico de cara a las presidenciales del 27 de octubre, según un sondeo sobre intención de voto elaborado por la consultora Management & Fit (M&F) y publicado en julio por 'Clarín'.