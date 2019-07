13 de julio de 2019

Dimite el candidato a vicepresidente de la coalición opositora Bolivia Dice No

LA PAZ, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la vicepresidencia de la coalición opositora boliviana Bolivia Dice No, Edwin Rodríguez, ha renunciado a esta postulación en lo que supone un terremoto político para el campo opositor, concentrado en intentar desbancar a Evo Morales de la Presidencia en las elecciones del próximo 20 de octubre.

"Hay un enemigo en el Palacio de Gobierno y se llama Evo Morales. Mientras Evo Morales esté en el poder, Potosí siempre va a estar humillado, como nos han hecho en el paro de los 18 días", explicó Rodríguez en rueda de prensa recogida por el diario 'El Deber'.

Rodríguez ha remitido una carta al Tribunal Supremo Electoral con su "renuncia irrevocable a la postulación a la vicepresidencia" en la que ataca al proyecto de Demócratas (Movimiento Demócrata Social) y pone la renuncia como una decisión del Movimiento Originario Popular, que es la cuna política de Rodríguez.

Así, critica la estrategia de Demócratas de atacar a Carlos Mesa, dividiendo a la oposición, restar votación a Comunidad Ciudadana y facilitar la elección al binomio oficialista al darle una distancia de 10 por ciento con el segundo más votado y así ganar en primera vuelta.

Desde Demócratas han calificado de "traición" y "acto corrupto" esta renuncia y aseguran que no tiene validez formal y que es sólo "simbólica". El líder de Demócratas, Rubén Costas, y el candidato presidencial, Óscar Ortiz, expresaron su sorpresa por la decisión, pero ratificaron su convicción en seguir en el proceso electoral con Bolivia Dice No.

Costas y Ortiz pidieron disculpas por la actitud de Rodríguez ya que solo la "ambición y la codicia" pueden amparar esa actitud. "Todos intuimos las razones que han llevado a Edwin al traicionar su compromiso con Bolivia y los bolivianos. Lo único que queda claro es que hay otros intereses detrás de esta renuncia. Hoy ha vuelto a aparecer la vieja maña de la vieja política de aquellos tiempos en que se compraban y vendían candidatos", ha apuntado Costas.

"Los mercaderes de la traición están entre quienes se asustaron por el crecimiento de Óscar Ortiz", ha remachado, al tiempo que ha denunciado este giro como una acción política que persigue favorecer las opciones del MAS --el partido de Evo Morales-- y de Comunidad Ciudadana.

Ortiz, por su parte, ha subrayado que no ha habido discrepancias con Rodríguez y que no conocía sus intenciones de renunciar. "No me voy a permitir que un nuevo acto corrupto impida esa candidatura. Ahora voy solo, vamos a redoblar el esfuerzo y quiero decirle al país al MAS y a todos los otros que mi candidatura no tiene precio", ha apuntado.

Para el oficialismo, la población boliviana ha sido testigo, en las últimas semanas, de episodios que muestran la "debilidad" y la "crisis" de los detractores de la reelección de Morales.

"El Movimiento Al Socialismo tiene al frente una oposición bastante desorganizada, una oposición que solamente se junta en etapas electorales y con un solo fin, cuotear algo de poder con fines estrictamente personales. La oposición, en todos sus colores, no tiene la capacidad de armar estructura, no tiene la capacidad de platear un programa de gobierno", ha afirmado la diputada oficialista Valeria Silva.