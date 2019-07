15 de julio de 2019

Dimite el ministro de Gestión de Propiedades Estatales por supuestas irregularidades en sus negocios privados

ZAGREB, 15 Jul. (Reuters/EP) -

El ministro de Gestión de Propiedades Estatales de Croacia, Goran Maric, ha dimitido este lunes por las presuntas irregularidades en las operaciones inmobiliarias que hizo a título privado.

"He estado trabajando bajo una gran presión, me he convertido en un objetivo. No soy capaz de soportar esta presión sobre mí y mi familia", ha dicho durante una visita a la ciudad costera de Novi Vinodolski.

La prensa croata ha informado de que Maric, ex árbitro de fútbol, habría adquirido una serie de propiedades, entre ellas un apartamento en Zagreb, en transacciones cuestionables antes de convertirse en ministro, en 2016.

Maric, que ha negado cualquier irregularidad, es el segundo ministro en dimitir en los últimos días. La semana pasada, el ministro de Administración Pública, Lovro Kuscevic, renunció por acusaciones similares.

El primer ministro, Andrej Plenkovic, dijo la semana pasada que remodelaría el Gobierno porque quiere "un trabajo más ambicioso en la implementación de sus objetivos políticos".