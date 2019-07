Dimite el primer ministro de Kosovo tras ser citado a declarar por presuntos crímenes de guerra

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El primer ministro de Kosovo, Ramush Haradinaj, ha dimitido este viernes tras recibir una citación de las Cámaras y la Fiscalía Especiales que investigan desde La Haya los crímenes cometidos durante y después de la guerra en el territorio (1998-1999).

"No es una decisión fácil", ha dicho Haradinaj, ex combatiente del Ejército de Liberación de Kosovo (KLA, por sus siglas en inglés), en una rueda de prensa, argumentando que no puede ser primer ministro y sospechoso al mismo tiempo. "Ha sido un honor servir a mi Estado", ha declarado.

Haradinaj ha explicado que "el Gobierno seguirá y terminará con sus obligaciones sin que haya un vacío de poder", si bien ha pedido a los kosovares que se preparen para unas elecciones anticipadas. "La responsabilidad corresponde ahora al presidente para que empiece las consultas para fijar la fecha", ha señalado.

El presidente kosovar, Hashim Thaci, ha contestado en un comunicado que emprenderá una ronda de contactos con los líderes de los partidos políticos para decidir si se forma un nuevo Gobierno o se convocan elecciones anticipadas.

Además, ha aprovechado para criticar la citación a Haradinaj. "Creo en la pureza de la guerra del Ejército de Liberación de Kosovo y creo en los altos valores morales de los soldados que lucharon por la libertad", ha afirmado.

Las Cámaras y la Fiscalía Especiales de Kosovo, que forman parte del sistema judicial del territorio aunque estén ubicadas en La Haya, se crearon a raíz de un informe del Consejo de Europa para investigar los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos entre 1998 y 2001 durante el conflicto armado entre el KLA y las tropas serbias.

Las pesquisas se centran en los ex combatientes del KLA, aunque todavía no se ha hecho ninguna acusación formal. Haradinaj ha revelado que la Fiscalía Especial le ha citado para que declare en calidad de sospechoso, según informa el portal de noticias Balkan Insight.

El líder kosovar ya vivió una situación similar en 2005. Entonces, también era primer ministro y dimitió tras ser imputado por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY), que le absolvió por falta de pruebas en 2008, fallo ratificado en 2012.