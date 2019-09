Los diputados británicos vuelven a tumbar el plan de Johnson de convocar elecciones anticipadas

451773.1.500.286.20190910015140

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de los Comunes ha vuelto a rechazar este martes la moción presentada por el Gobierno del primer ministro, Boris Johnson, para solicitar la convocatoria de elecciones anticipadas el próximo 15 de octubre.

Para que el plan de Johnson saliese adelante era necesario que al menos 434 diputados --dos terceras partes de la cámara-- votasen a favor, según ha informado el diario local 'The Guardian'.

Sin embargo, la moción se ha saldado con 293 votos a favor y 46 en contra, un escenario marcado por la abstención de gran parte de los legisladores.

"Una vez más, la oposición cree que sabe más", ha manifestado Johnson tras conocer los resultados. "Quieren que el primer ministro se embarque en negociaciones cruciales sin posibilidad alguna de retirada", ha lamentado.

En este sentido, Johnson ha prometido que garantizará la salida del país del bloque comunitario en la crucial reunión prevista para octubre, mes en que finalizará la suspensión de la actividad parlamentaria.

El dirigente conservador, que quería convocar elecciones para mediados de octubre antes de la cumbre prevista para el 17 de octubre con Bruselas, ha sostenido que "el Gobierno continuará negociando un acuerdo mientras se prepara para irse sin ninguno".

"Iré a esa reunión el 17 de octubre y no importa cuántos mecanismos invente este Parlamento para intentar atarme de manos. Me esforzaré por lograr un acuerdo de interés nacional", ha aclarado antes de añadir que "el Gobierno no atrasará el Brexit más".

La oposición, por su parte, había insistido en que no aceptaría dichos comicios si no hay garantías expresas de que no habrá una salida de la Unión Europea sin acuerdo.

El portavoz del Partido Nacionalista Escocés (SNP) en Westminster, Ian Blackford, ha destacado que Johnson ha perdido todas las mociones en la Cámara de los Comunes desde que se convirtió en primer ministro y ha adelantado que éste "será expulsado del Gobierno" en las próximas elecciones.

Así, Blackford ha declarado que está deseando que Escocia asegure su independencia "lejos de las garras de un Reino Unido aislacionista y 'tory' que nos aleja de los socios y amigos de la Unión Europea".

El jefe de los liberaldemócratas, Ed Davey, ha hecho hincapié en que su formación ha ofrecido al dirigente británico una salida: "Dejar que sea la población la que decida mediante un referéndum".

LA OPOSICIÓN TRATA DE IMPEDIR LA SUSPENSIÓN DEL PARLAMENTO

Poco después de la votación, la Cámara de los Comunes ha vivido momentos de tensión. Varios diputados de la oposición, que han denunciado ser "silenciados" mediante la suspensión del Parlamento, han tratado de impedir que el presidente de la Cámara Baja, John Bercow, acudiese a la Cámara de los Lores para hacer efectiva dicha suspensión hasta el próximo mes de octubre.

La diputada laborista Rachael Maskell ha aseverado que "ha hecho todo lo posible esta noche para impedir que las actividades parlamentarias sean suspendidas".

Finalmente, los miembros de la oposición han permanecido en la cámara mientras los 'tories' y Bercow acudían a la Cámara Alta para finalizar el proceso de suspensión del Parlamento, una decisión que cuenta con el permiso de la reina, Isabel II.

"El Parlamento ha sido ahora suspendido y la Cámara de los Comunes volverá a reunirse el próximo 14 de octubre de 2019", recoge el Parlamento británico en su cuenta de Twitter.

El propio Bercow, por su parte, ha descrito la suspensión como "una prórroga fuera de lo normal". "No es una prórroga estándar, es una de las más largas en décadas", ha expresado. Ante estas palabras, la oposición ha aplaudido al presidente, que anunció este mismo lunes que abandonará el cargo.

Bercow ha alegado que su decisión es "la menos perjudicial" para el desarrollo de la actividad parlamentaria, en un discurso aplaudido desde la bancada opositora y en el que el presidente se ha mostrado visiblemente emocionado. En la tribuna de invitados estaban su mujer y sus hijos, según la cadena Sky News.

El Partido Conservador ya había avanzado el domingo que en las próximas elecciones generales presentarán un candidato alternativo a John Bercow para presidir la Cámara de los Comunes por considerar que éste ha abusado "flagrantemente" de su poder durante las votaciones sobre el Brexit.