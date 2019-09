Diputados opositores critican al partido gubernamental de Polonia por suspender el Parlamento antes de tiempo

VARSOVIA, 11 Sep. (DPA/EP) -

Varios parlamentarios opositores de Polonia han expresado este miércoles su preocupación por la decisión del partido gubernamental Ley y Justicia (PiS) de suspender el Parlamento antes de lo previsto para volver a convocarlo justo después de las elecciones general del 13 de octubre.

El martes por la tarde, la comisión que preside la Cámara Baja aprobó una moción presentada por el partido gubernamental PiS por la que el Parlamento cesará su actividad parlamentaria al término de la jornada de este miércoles y volverá a reunirse el 15 y el 16 de octubre, justo después de las elecciones del 13 de octubre.

Cuando vuelva a reunirse la Cámara Baja del Parlamento lo hará con los diputados salientes y no con los representantes electos en los comicios del 13 de octubre, lo que ha levantado las sospechas de los diputados opositores, que temen que el Gobierno intente aprobar leyes aprovechándose de la antigua mayoría parlamentaria.

La moción fue presentada por el PiS con el argumento de que los diputados necesitan más tiempo para hacer campaña en sus circunscripciones, según ha explicado Stanislaw Terlecki, portavoz del PiS.

La oposición ha criticado esta decisión del partido gubernamental por no creer en "las intenciones puras" del partido del Gobierno, según ha dicho la diputada Malgorazata Kidawa-Blonska, de Plataforma Cívica. "Ley y Justicia tiene algún plan secreto", ha afirmado Kidawa-Blonska. "O bien no confía en un buen resultado de las elecciones... o bien está preparando una ley que en condiciones normales no se aprobaría en una votación", ha señalado.