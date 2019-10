1 de octubre de 2019

La duquesa de Sussex inicia acciones legales contra un tabloide tras la publicación de una carta privada

Trooping The Colour 2019

Trooping The Colour 2019 GETTY IMAGES / CHRIS JACKSON - ARCHIVO

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, ha iniciado acciones legales contra el diario 'Mail on Sunday' después de que este medio publicara una carta manuscrita que envió a su padre, con el que no tiene relación.

En un comunicado, el duque de Sussex, el príncipe Enrique, ha resaltado que su esposa y él se han visto obligados a dar este paso debido a que "hay un coste humano a esta incansable propaganda, específicamente cuando se sabe que es falsa y maliciosa".

"Como pareja, creemos en la libertad de prensa y en un periodismo objetivo y honrado. Lo consideramos un pilar de la democracia y, ante la actual situación en el mundo, a todos los niveles, nunca hemos necesitado más unos medios responsables", ha señalado.

Así, ha denunciado que su esposa "se ha convertido en una de las últimas víctimas de los tabloides británicos, que llevan a cabo campañas contra individuos sin pensar en las consecuencias".

"Por esta razón tomamos acciones legales", ha dicho, antes de criticar la "cobertura positiva" por parte "estas mismas publicaciones" de las actividades oficiales de Meghan Markle durante una gira en África.

En este sentido, ha manifestado que "esto revela el doble rasero de esta prensa específica, que le ha vilipendiado de forma casi diaria durante los últimos nueve meses". "Han sido capaces de crear una mentira tras otra a su costa únicamente porque no estaba visible durante su baja de maternidad", ha añadido.

"Para estos medios selectos esto es un juego, y es uno en el que no hemos querido participar desde el principio. He sido testigo silencioso de su sufrimiento privado desde hace demasiado. Permanecer a un lado y no hacer nada sería contrario a todo en lo que creemos", ha apuntado.

Por ello, ha recalcado que la publicación "ilegal" de la carta tuvo lugar además de una forma "intencionalmente destructiva" para "manipular" a los lectores.

"Os engañaron a propósito omitiendo de forma estratégica párrafos selectos, frases específicas e incluso algunas palabras para enmascarar las mentiras que han perpetuado desde hace más de un año", ha detallado.

Por ello, ha destacado que "llega un momento en el que lo único que se puede hacer es hacer frente a este comportamiento, porque destruye a personas y destruye vidas". "Dicho de forma sencilla, es un abuso que asusta y silencia a la gente", ha puntualizado.

"No creemos ni podemos creer en un mundo en el que no hay rendición de cuentas por esto. Pese a que esta acción puede no ser segura, es la correcta", ha defendido el príncipe Enrique.

El duque de Sussex ha dicho que "su mayor temor es que la historia se repita", en referencia a la muerte de su madre, la princesa Diana de Gales.

"He visto lo que pasa cuando alguien a quien quiero es mercantilizado hasta un punto en el que no es tratado ni visto como una persona real. Perdí a mi madre y ahora veo cómo mi esposa cae víctima de estas mismas fuerzas poderosas", ha remachado.