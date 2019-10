8 de octubre de 2019

Edouard Philippe se muestra abierto a introducir un sistema de cuotas para distribuir a los migrantes

PARÍS, 8 Oct. (Reuters/EP) -

El primer ministro de Francia, Edouard Philippe, ha expresado este lunes que está dispuesto a introducir un sistema de cuotas de distribución de migrantes como parte de las medidas puestas en marcha por su Gobierno para hacer frente a la preocupación de la población sobre el flujo de migrantes.

Philippe ha destacado la importancia de actuar con humanidad en lo que se refiere a migración durante una sesión del Parlamento sobre el asunto. No obstante, ha afirmado que "la cuestión de ser guiado por objetivos de admisión no es un tabú". "No tengo miedo de pensar en la idea de fijar cuotas", ha añadido.

Asimismo, ha explicado que se realizará una revisión del sistema para ofrecer atención sanitaria gratuita a los migrantes que no tengan el estatus oficial de refugiado en Francia, un sistema del que, según las voces críticas, podrían abusar los migrantes.

"Francia debe cuidar de aquellos que viven en su territorio, pero no debe ser más o menos atractivo que sus vecinos", ha sostenido. Francia registro en 2018 al menos 123.000 solicitudes de asilo, un aumento del 22 por ciento respecto al año anterior.