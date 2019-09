EEUU y Turquía inician las patrullas conjuntas por la zona de seguridad en la frontera de Siria

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Estados Unidos y Turquía han comenzado este domingo las patrullas conjuntas por la zona de seguridad que quieren implantar en el territorio sirio que se sitúa al este del río Éufrates en la frontera con Turquía.

Un convoy integrado por seis vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de Turquía ha cruzado la línea limítrofe hacia Siria a la altura del distrito de Akcakale, en la provincia turca de Sanlirufa, para unirse a las tropas estadounidenses, según informa la agencia de noticias oficial Anatolia.

Ambas fuerzas han patrullado juntas enarbolando sus respectivas banderas nacionales durante varias horas en las que han certificado la destrucción de algunas fortificaciones de las Unidades de Protección Popular (YPG), una milicia kurda que fue clave en la lucha contra Estado Islámico, pero considerada organización terrorista por Turquía. La destrucción de estas fortificaciones forma parte del acuerdo entre Turquía y Estados Unidos.

Estas patrullas seguirán produciéndose en los próximos días "sin dar más plazo para la retirada de los terroristas y para iniciar el regreso del pueblo sirio", ha destacado el Ministerio de Defensa turco, según recoge la agencia Anatolia. Ankara espera enviar a esta zona de patrulla a parte de los 3,6 millones de refugiados sirios que acoge en su territorio.

El Ministerio de Exteriores de Siria ha reaccionado en un comunicado acusando a Estados Unidos y Turquía de cometer una "flagrante violación" de la soberanía e integridad territorial del país árabe, según informa la agencia de noticias siria SANA.

"La República Árabe Siria condena en los términos más contundentes el inicio de patrullas conjuntas de la Administración estadounidense y el régimen turco en la región siria de Al Yazira, una flagrante violación del Derecho Internacional y la soberanía e integridad territorial de la República Árabe Siria", ha apuntado un portavoz de Exteriores a SANA.

Esta iniciativa supone una "agresión" que busca complicar y prolongar la crisis en Siria tras los logros del Ejército sirio contra los "restos" de los grupos terroristas, arrinconados ahora en la provincia de Idlib. Además, Damasco ha rechazado la creación de la "zona segura" pactada por Washington y Ankara.

Desde las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en las que están encuadradas las YPG han destacado que estas patrullas forman "parte de la hoja de ruta para lograr la estabilidad para que se pueda perseguir al (Estado Islámico) y acabar con ellos".

Por otra parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, a pesar del inicio de las patrullas, ha resaltado las discrepancias con Estados Unidos. "Estamos negociando con Estados Unidos una zona segura, pero a cada paso vemos que lo que nosotros queremos y lo que ellos tienen en mente no es lo mismo. Parece que nuestro aliado quiere una zona segura para la organización terrorista, no para nosotros. No aceptaremos eso", ha remachado.

Estados Unidos y Turquía anunciaron el pasado 7 de agosto que habían llegado a un acuerdo para crear una zona segura en esta región siria con el fin de facilitar el movimiento de los desplazados internos y refugiados sirios que quieran regresar a sus hogares.

También tiene como objetivo limpiar de grupos armados la frontera de Siria con Turquía. En concreto, el Gobierno de Erdogan quiere alejar a las YPG. Ankara vincula a las YPG con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), con el que las fuerzas gubernamentales se enfrentan desde hace más de 30 años en el sur de Turquía. El país, así como Estados Unidos y la UE, consideran al PKK una organización terrorista.