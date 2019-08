24 de agosto de 2019

El empresario de medios de comunicación Karui sigue siendo candidato a presidente en Túnez pese a su arresto

TÚNEZ, 24 Ago. (Reuters/EP) -

El magnate de los medios de comunicación Nabil Karui sigue siendo formalmente candidato a las elecciones presidenciales tunecinas del próximo 15 de septiembre a pesar de su detención el viernes, según ha confirmado este sábado la comisión electoral.

Karui fue detenido por orden judicial en el marco de un caso en el que se le acusa de blanqueo de capitales y evasión fiscal, aunque su partido asegura que se trata de una detención por motivos políticos para intentar evitar que se presente.

El Gobierno ha rechazado estas acusaciones y ha defendido la independencia judicial, mientras la comisión confirmaba que no se le ha descalificado como candidato. "Mientras no haya cambios en su estado legal y no haya un veredicto en firme Nabil Karui sigue siendo candidato presidencial", ha explicado el director de la Comisión Electoral, Nabil Bafun, en declaraciones a la prensa.

Karui, de 56 años y dueño del canal de televisión Nesma TV, es uno de los favoritos a las elecciones presidenciales convocadas tras la muerte el mes pasado del presidente Beji Caid Essebsi a los 92 años de edad, el primer jefe del Estado elegido democráticamente tras la Revolución de los Jazmines de 2011.

El principal rival de Karui es el primer ministro, Yusef Chahed, y también concurren otros 24 candidatos incluidos el expresidente Moncef Marzuki y Abdelfatá Murú, vicepresidente del partido islamista moderado Ennahda. El presidente tunecino tiene competencias en Exteriores y Defensa, mientras que el primer ministro gestiona los asuntos interiores.