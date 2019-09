18 de septiembre de 2019

Erdogan dice que Turquía activará "sus propios planes" en dos semanas si no fructifica la 'zona segura' en Siria

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado este miércoles que Ankara pondrá en marcha "sus propios planes" en el plazo de dos semanas si el acuerdo con Estados Unidos sobre una 'zona segura' en Siria no produce avances satisfactorios para el país.

"Turquía iniciará sus propios planes en dos semanas si no hay resultados del acuerdo con Estados Unidos para la 'zona segura'", sin detallar qué implicaciones podría tener esto, según ha informado la agencia estatal turca de noticias, Anatolia.

En este sentido, ha desvelado que abordó con los presidentes de Rusia e Irán, Vladimir Putin y Hasán Rohani, respectivamente, el peligro que suponen las milicias kurdas que operan en la zona.

"Esta situación fortalece de forma particular la (necesidad de una) conclusión inmediata del acuerdo para una 'zona segura' alcanzado con Estados Unidos", ha subrayado el mandatario turco.

Asimismo, ha destacado que "entre dos y tres millones de refugiados sirios en Turquía y Europa pueden ser reasentados en la 'zona segura'", antes de pedir "un apoyo más concreto" de los países europeos a Ankara.

"Turquía no necesita más palabras. Turquía acoge a 3,6 millones de refugiados, algo que no tiene precedentes. Occidente tiene que hacer lo mismo", ha dicho, antes de añadir que "Turquía no puede asumir la responsabilidad de cuatro millones de sirios si no se soluciona la situación en Idlib inmediatamente", ha zanjado.

Los gobiernos de Estados Unidos y Turquía anunciaron el 7 de julio un acuerdo para establecer un centro de operaciones conjuntas y gestionar la 'zona segura' en la zona norte de Siria, tras meses de negociaciones al respecto.

Así, manifestaron que "la 'zona segura' debe convertirse en un pasillo de paz" y que ambos países han pactado "la rápida aplicación de las medidas iniciales para hacer frente a las preocupaciones de seguridad de Turquía", sin dar detalles.

Turquía y Estados Unidos han estado meses discutiendo la situación en la frontera con Siria. Estados Unidos considera a las kurdas Unidades de Protección Popular (YPG) como un activo esencial para sus planes en el país, si bien son consideradas como un grupo terrorista por Ankara.

Turquía y Estados Unidos no atraviesan el mejor momento en sus relaciones, en parte a causa de la decisión de Ankara de comprar a Rusia el sistema de defensa antiaérea S-400, lo que provocó que Washington expulsara al país del programa del F-35.