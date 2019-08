27 de agosto de 2019

Evo Morales paraliza la venta de terrenos en la zona afectada por los incendios

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha anunciado que declarará una "pausa ecológica" en la zona de la Chiquitanía, lo que implica paralizar la venta de terrenos en el área amazónica afectada por los peores incendios forestales de la historia reciente del país sudamericano.

"He decidido que se va a declarar pausa ecológica, que consiste en que donde se afectó el incendio (está) prohibido la venta de tierras y además de eso cómo prepararnos para el postincendio", ha afirmado Morales en una entrevista con Radio Panamericana recogida por la agencia de noticias ABI.

Morales ha evitado dar una cifra exacta de hectáreas quemadas, aunque sí ha destacado que los focos se han reducido de 8.000 a poco más de 1.000. Organizaciones ecologistas han alertado de que ya han ardido cerca de un millón de hectáreas.

El presidente de Bolivia se ha sumado este lunes al Gabinete de Emergencia Ambiental en Roboré, donde ha evaluado unas tareas de extinción que suman un total de 4.000 efectivos y que cuentan desde el aire con el apoyo del avión cisterna más grande del mundo, el Boeing 747 Supertanker, que ya ha descargado casi un millón de litros de agua.

Bolivia y Paraguay han estrechado su coordinación precisamente para combatir los fuegos en la frontera común y Morales ha recalcado que seguirá "coordinando" acciones con las autoridades del país vecino y, en particular, con su homólogo, Mario Abdo Benítez.

El presidente boliviano ha afirmado que el lunes habló con el mandatario paraguayo y ambos se mostraron de acuerdo en autorizar las incursiones transfronterizas de sus respectivos servicios de emergencia para garantizar una correcta extinción de los incendios.

Morales, no obstante, ha lamentado que esta solidaridad no se extienda también a toda la región y, en concreto, ha lamentado que no haya una reunión urgente de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), aparentemente por la implicación del Gobierno venezolano en dicha convocatoria.

"Ustedes saben que el incendio no sólo es en la Chiquitanía, no sólo es en Bolivia, sino es en toda Sudamérica. Es regional y aquí debería haber una reunión de urgencia y lamentablemente no hemos recibido ninguna respuesta", ha criticado Morales en su entrevista.

El mandatario boliviano ha agradecido los 20 millones de euros que ofreció el lunes el G7 para colaborar con los países de la Amazonia en esta lucha contra los incendios, si bien ha matizado que "no es ayuda". En su opinión, "es parte de la responsabilidad compartida" en el cuidado del planeta, por lo que ha insistido en la necesidad de trabajar para combatir el calentamiento global.