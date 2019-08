28 de agosto de 2019

El exministro Philipp Hammond afirma que el Parlamento "tendrá que hacer algo" la próxima semana

LONDRES, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Finanzas Philip Hammond, miembro del Partido Conservador, ha criticado la suspensión parlamentaria pedida por el primer ministro, Boris Johnson, y ha afirmado que la Cámara de los Comunes "tendrá que hacer algo" cuando reanude su actividad el 3 de septiembre.

Hammond, que hasta ahora había esquivado las polémicas con el nuevo Gobierno, ha confirmado que ya se estudiaban planes para tratar de frenar una salida de la UE sin acuerdo, pero considera que la iniciativa de Johnson les obliga a acelerar los plazos y a aprovechar la única semana en que el Parlamento estará activo antes de la suspensión.

El exministro, no obstante, ha evitado aclarar cuál es la iniciativa más viable, en pleno debate sobre la posible presentación de una moción de censura. "Siempre he dejado claro que no estoy interesado en tumbar el Gobierno. Solo quiero que el Gobierno reconozca que la mayoría se opone a un Brexit sin acuerdo", ha alegado ante los periodistas, según 'The Guardian'.