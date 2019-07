15 de julio de 2019

Un expresidente de Nigeria alerta de la posibilidad de "un genocidio como el de Ruanda" en el país

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Nigeria Olusegun Obasanjo ha alertado este lunes de que la situación de seguridad en el país podría derivar en "represalias espontáneas o planificadas contra los fulanis, que podrían multiplicarse hasta un progromo un genocidio como el de Ruanda".

En una carta abierta enviada al actual mandatario, Muhammadu Buhari, Obasanjo ha indicado además que existe el riesgo de "ataques similares contra cualquier otra tribu o grupo étnico en el país iniciados por rumores, temores, intimidaciones y venganzas", antes de agregar que ello "podría llevar a un pogromo".

El exmandatario ha dicho además que podría darse "un levantamiento violento empezando en una parte del país y que se expanda a otras zonas, llevando al desmembramiento del país", según ha recogido el diario nigeriano 'Daily Post'.

Asimismo, ha relatado que otro de sus temores es que Nigeria "sea abandonado a manos de criminales que se sospecha, acertada o equivocadamente, que son fulanis y terroristas de Boko Haram".

Las tensiones intercomunitarias han aumentado en los últimos meses en Nigeria y otros países de África subsahariana. Los fulani --o peul--, un grupo nómada que se dedica al pastoreo y que vive en buena parte de los países del Sahel, es visto con suspicacia por otros grupos dedicados a la agricultura y con los que históricamente han competido por los recursos.

El principal motivo es que los grupos yihadistas que operan en la región han aprovechado el descontento y la tradicional marginación de los peul para engrosar sus filas, lo que ha llevado a que la comunidad en su conjunto sea identificada por algunos como terroristas, incrementando las tensiones.

En este sentido, Obasanjo ha apuntado que "las crisis entre pastores y agricultoras empezaron con el Gobierno abordando el asunto con guante de seda en lugar de un martillo" y "ha derivado en bandidismo, secuestros, robos armados y asesinatos en todo el país".

"Desafortunadamente, la criminalidad está siendo percibida como una amenaza 'fulani' (...) y muchos le dan a usted (Buhari) una responsabilidad eminente, como miembro de la élite fulani y capital del barco nigeriano", ha argumentado.

Así, ha dicho que "nadie puede detener el discurso del odio, la agitación violenta y la violencia resentida si se azuzan las brasas del odio, la desafección y la violencia". "Esto será una bola de nieve hasta que esté fuera de control", ha alertado.

"PRECIPICIO PELIGROSO"

Obasanjo, quien fue presidente entre 1999 y 2007 --tras haber sido líder militar entre 1976 y 1979--, ha agregado en su carta que "Nigeria se está acercando a un precipicio peligroso y sólo el presidente puede evitar este inminente desastre".

"Me preocupa mucho que estemos en el precipicio y acercándonos a un punto de no retorno en el que ya no sea posible mantener a distancia el peligro", ha resaltado, antes de criticar lo poco efectivo de la lucha contra Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA).

"Durante más de diez años, cuatro de los cuales usted (Buhari) fue el capitán del barco, Boko Haram ha arrasado la tierra y, pese a la declaración de victoria del Gobierno, la potencia y las actividades de Boko Haram allá donde está activo siguen sin disminuir, dejando en nada las afirmaciones del Ejecutivo".

En este sentido, ha defendido que "Boko Haram no se irá sólo a palos, las zanahorias deben superar a los palos". "¿Cómo si no se hace frente a un analfabetismo del 50 por ciento y un paro del 70 por ciento en el noreste del país?", se ha preguntado.

El expresidente ha puesto el ejemplo de lo vivido "hace no mucho en Yugoslavia" y ha agregado que "si no se actúa ahora, uno o todos esos escenarios podrían darse". "Debemos rezar y tomar medidas efectivas al mismo tiempo", ha zanjado.