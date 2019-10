4 de octubre de 2019

El fiscal general de Ucrania niega que haya pruebas incriminatorias sobre el hijo de Biden

KIEV, 4 Oct. (Reuters/EP) -

El nuevo fiscal general de Ucrania, Ruslan Riaboshapka, ha dicho que no tiene constancia de que haya ninguna prueba incriminatoria contra Hunter Biden, hijo del exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden, en plena tormenta política por las supuestas presiones ejercidas por el actual mandatario norteamericano, Donald Trump.

Trump instó al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a investigar a Biden y a su hijo, directivo de una empresa gasista ucraniana, durante una llamada telefónica que ahora sirve como base para la posible apertura de un proceso de juicio político en el Congreso de Estados Unidos.

Riaboshapka tomó posesión de su actual cargo a finales de agosto y ha asegurado que, desde entonces, el Ministerio Público ha revisado los casos abiertos por su predecesor, entre ellos también varios que estarían relacionados con la empresa para la que trabajó Hunter Biden, Burisma.

En este sentido, ha aclarado que no se han emprendido acciones legales contra nadie vinculado a dicha firma y ha negado que esté al tanto de posibles irregularidades por parte del hijo del ex 'número dos' de la Administración de Barack Obama. "No tengo esta información", ha declarado.

El fiscal general ucraniano también ha negado que algún abogado extranjero se haya puesto en contacto con su oficina, negando así que haya mantenido conversaciones con el abogado personal de Trump, Rudolph Giuliani.