11 de julio de 2019

El Gobierno de Sri Lanka sobrevive a una moción de censura impulsada por el atentado del Domingo de Pascua

COLOMBO, 11 Jul. (DPA/EP) -

El Gobierno de Sri Lanka ha sobrevivido este jueves a una moción de censura provocada por los fallos de seguridad que impidieron prevenir el atentado perpetrado contra hoteles de lujo e iglesias cristianas de Colombo y otras ciudades el Domingo de Pascua, que dejó un saldo de 262 muertos.

La moción de censura, propuesta por el Frente Marxista de Liberación Popular (JVP), ha sido derrotada por 119 votos en contra y 92 a favor. El gobernante Partido Unidad Nacional (UNP), que lidera un Gobierno en minoría tras las deserciones del año pasado, ha conseguido el apoyo de un partido tamil.

El JVP acusa al Gobierno de incumplir su obligación de proteger a los ciudadanos al no hacer caso a los avisos realizados por los servicios de seguridad. El Ejecutivo esgrime que no atendió estas alertas porque no había información específica sobre ataques suicidas.

La Inteligencia india advirtió a sus colegas de Sri Lanka de que había una amenaza terrorista sobre el país, pero al parecer la información no llegó a las autoridades correspondientes por la pugna política entre al presidente y el primer ministro, Maithripala Sirisena y Ranil Wickremesinghe, respectivamente.

La organización terrorista Estado Islámico reivindicó la autoría del atentado. Sin embargo, el Gobierno sospecha que fueron ciudadanos ceilandeses --miembros de National Towheed Jamath (NTJ)-- con el apoyo de una "red internacional".

La moción de censura obedece a la creciente tensión política en Sri Lanka, que celebrará elecciones presidenciales a final de año y legislativas en 2020.