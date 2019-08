17 de agosto de 2019

El grupo armado separatista tailandés más importante anuncia contactos con el Gobierno

BANGKOK, 17 Ago. (Reuters/EP) -

El principal grupo armado de la región de mayoría musulmana del sur de Tailandia, Barisan Revolusi Nasional (BRN), ha anunciado el inicio de contactos con el Gobierno de Tailandia y el planteamiento de sus reivindicaciones con vistas a la apertura de negociaciones formales de paz.

Responsables del BRN han explicado que el viernes hubo una reunión con una delegación del Gobierno en un país de la región del sureste asiático en la que solicitaron la excarcelación de todos los presos condenados por delitos relacionados con la insurgencia y una investigación transparente sobre los presuntos abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad.

Con esta reunión podría abrirse una vía hacia unas negociaciones de paz formales, según la fuente del BRN, que sin embargo ha subrayado que el proceso está en una fase muy temprana. "Si las negociaciones de paz formales son el banquete, estas reuniones secretas equivalen a llevar la vaca a la cocina. Pero la vaca ni siquiera ha sido aún sacrificada", ha apuntado en declaraciones a Reuters Pak Fakir, de 70 años y uno de los dirigentes del BRN. "El Estado tailandés es como una anguila grasienta y escurridiza", ha remachado.

El general al cargo de los contactos con los insurgentes del sur del país, Udomchai Thamsarorat, no ha querido confirmar este encuentro con el BRN, que sin embargo ya habría mantenido contactos con la junta militar que gobernaba el país a las órdenes del primer ministro Prayuth Chan Ocha, que continúa en el cargo tras las recientes elecciones.

El conflicto en las provincias de Yala, Pattani y Narathiwat --en el sur de Tailandia-- se han cobrado cerca de 7.000 vidas desde 2004, según las estimaciones del grupo de supervisión Deep South Watch.

Estas tres provincias formaron parte de un sultanato musulmán malayo antes de que Tailandia se anexionara estos territorios en 1909. Algunos grupos rebeldes luchan por conformar un país independiente en la región del sur de Tailandia, país en el que la mayoría de la población es budista.

"La raíz de nuestro problema es la colonización y nunca se ha abordado esta cuestión en los contactos anteriores", ha indicado Fakir, quien ha asegurado que el BRN no es responsable de los atentados con bomba del pasado 2 de agosto en Bangkok que hirieron a cuatro personas. Dos individuos originarios del sur de Tailandia han sido detenidos.

"No vamos a atacar fuera de las tres provincias del sur porque no queremos que se nos perciba como terroristas. Tenemos nuestro territorio y no tenemos motivos para salirnos de él (...). Tiene que ser otra gente la responsable", ha afirmado.