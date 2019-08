Hernández niega estar implicado en una supuesta conspiración de financiamiento de campañas políticas

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha negado este domingo estar implicado en una conspiración junto a su hermano, Antonio Hernández, para "utilizar el dinero del narcotráfico en el financiamiento de campañas políticas".

"Hemos tenido el conocimiento a través de una noticia de la cadena Univisión en donde se me menciona como implicado en una supuesta conspiración de financiamiento de campañas políticas. Niego categóricamente las perversas y falsas acusaciones que realiza el traficante de drogas, identificado como Alexander Ardón", ha dicho el mandatario hondureño y ha recogido el diario 'La Prensa'.

En este sentido, Juan Orlando Hernández ha criticado que este tipo de acusaciones "infundadas y sin pruebas" son parte de una conspiración contra su Gobierno y las acciones anticrimen que lidera. "Estas acusaciones son generadas por las mismas personas que están en prisión y cuyos bienes mal habidos han sido incautados como consecuencia de las medidas que mi Gobierno ha tomado en contra del crimen organizado", ha añadido.

En su opinión, se trata de una "venganza" que buscan los narcotraficantes. "Esto se debe a que se han sentido afectados por las decisiones que ha tomado mi Gobierno", ha agregado. Por otra parte, ha pedido a la ciudadanía que ponga esta información en "el verdadero contexto".

Por último, ha insistido en que seguirá siendo "firme" con su lucha. "No me van a detener, no voy a retroceder. Al contrario voy a endurecer cada una de las acciones que hemos tomado, contra la narcoactividad, ese es mi compromiso", ha remachado.

Desde abril, Honduras es escenario de multitudinarias manifestaciones en las principales ciudades del país que piden al Gobierno desistir de supuestos planes para privatizar los servicios de educación y salud, además de la dimisión de Hernández.