Hungría propone a su embajador ante la UE como candidato alternativo a comisario para superar el veto del PE

BRUSELAS, 30 (EUROPA PRESS)

El Gobierno húngaro ha presentado este lunes a su embajador ante la Unión Europea, Oliver Varhelyi, como candidato alternativo a ocupar una cartera en la próxima Comisión Europea de Ursula von der Leyen, con el objetivo de superar el veto que el Parlamento europeo ha impuesto sobre su primer candidato.

La comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara ha votado en contra del exministro de Justicia de Viktor Orbán, el conservador húngaro László Trócsányi, como futuro comisario de Ampliación, al considerar que está incapacitado para ocupar ningún cargo en el nuevo Ejecutivo comunitario.

Orbán ha señalado que no "rechaza" la petición de Von der Leyen, "pero no voy a permitir que nadie elija entre los políticos húngaros". "En estas circunstancias solo puedo proponer a un tecnócrata, alguien que conoce la UE de arriba a abajo y no sea un candidato político", ha señalado el mandatario húngaro.

"Así, he nominado al embajador ante la UE, Oliver Varhelyi, como candidato oficial de Hungría y he pedido a la señora presidenta que se ponga en contacto con él", ha indicado en una rueda de prensa conjunta con su homólogo finlandés, Antti Rinne, ya bien entrada la noche del lunes.

Orbán también se ha referido a la propuesta de la UE de condicionar la adjudicación de fondos europeos al respeto a los principios democráticos y el Estado de Derecho y ha asegurado que no es más que un "eslogan político" para atacar a países como el suyo.

"El Estado de Derecho no es una cuestión legal en Hungría. Es una cuestión de orgullo. Quienes lo ponen en duda, ponen en duda nuestro honor y sugiero firmemente a cualquiera que se lo piense dos veces antes de hacer eso", ha remachado.

RUMANÍA

Los eurodiputados también han votado en contra de la candidata de Rumanía, la socialista Rovana Plumb, y han pedido al presidente de la institución, David Sassoli, que pidiera a Von der Leyen que tomara medidas.

La futura presidenta de la Comisión Europea se dispone a pedir formalmente a Budapest y a Bucarest que presenten candidatos alternativos cuanto antes, aunque ya había mantenido contactos con ambas capitales en los días anteriores para trasladarles la necesidad de buscar soluciones.

En el caso de Plumb, según han indicado las fuentes consultadas, Rumanía no ha presentado por el momento un nombre para reemplazarla, pero el Gobierno es consciente de la demanda de Bruselas.

La comisión jurídica de la Eurocámara ya emitió una primera opinión negativa sobre Plumb y Trócsányi por conflictos de interés el pasado jueves, pero retomó el asunto este lunes tras pedirle Sassoli que fueran más claros sobre su veredicto.

El visto bueno de esta comisión es un requisito previo inexcusable para que los comisarios designados puedan pasar a la siguiente fase del proceso, es decir, someterse a un examen oral de los eurodiputados antes de que la nueva Comisión en su conjunto se someta al voto del pleno de la Eurocámara.

El veto a Plumb y Trócsany, que tenían previsto someterse a las audiciones esta semana como el resto de comisarios, supone que los exámenes para los candidatos de Rumanía y Hungría quedan en suspenso, hasta que se designen sustitutos. Ello, sin embargo, no afectará al resto del calendario de comparecencias.

Las reservas de los eurodiputados tienen que ver con la falta de transparencia de la socialista rumana a la hora de informar de forma tardía de un préstamo y, en el caso del exministro de Justicia húngaro, no han convencido sus explicaciones para desvincular su carrera política y su actividad en un despacho de abogados.