India niega que haya pedido a Trump que medie con Pakistán para resolver el conflicto en Cachemira

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de India ha negado este martes que haya pedido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que medie con Pakistán para intentar resolver el conflicto en torno a la región de Cachemira.

"Me gustaría decir de forma categórica que no se ha planteado una petición de ese tipo por parte del primer ministro (de India, Narendra Modi) al presidente de Estados Unidos", ha dicho el ministro de Exteriores del país, Subrahmanyan Jaishankar.

Así, ha recalcado que "cualquier contacto con Pakistán requeriría un fin del terrorismo transfronterizo" y ha agregado que "el Acuerdo de Simla y la Declaración de Lahore fijan la base para resolver todos los asuntos de forma bilateral".

"Espero que ante mi muy específica y categórica respuesta no haya confusión en la mente de nadie al respecto", ha zanjado Jaishankar, según ha informado el diario local 'The Times of India'.

Trump afirmó el lunes que Modi le había pedido que mediara en el conflicto en Cachemira, poco antes de mantener un encuentro con el primer ministro de Pakistán, Imran Jan, quien se encuentra de visita oficial en Estados Unidos.

Poco después, el Departamento de Estado dijo a través de Twitter que apoya todo diálogo entre India y Pakistán y resaltó que la situación en Cachemira era un asunto bilateral.

Por su parte, Jan se ha mostrado "sorprendido" en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter por "la reacción de India ante la oferta de Trump de mediar para llevar a Pakistán e India a la mesa de diálogo".

El primer ministro paquistaní ha señalado que "el conflicto en Cachemira ha mantenido al subcontinente como rehén desde hace 70 años". "Generaciones de cachemires han sufrido y están sufriendo a diario y necesitan una resolución del conflicto", ha remachado.

Pakistán e India se disputan la región de la Cachemira histórica desde 1947 y se han enfrentado por ella en dos de las tres guerras que han mantenido desde su independencia de Reino Unido. En 1999 hubo un breve pero intenso enfrentamiento militar entre ambas potencias nucleares y desde 2003 se mantiene una frágil tregua.

En la zona operan grupos separatistas que abogan por la independencia o la unión con Pakistán. Nueva Delhi acusa a Islamabad de patrocinar estas milicias, pero los paquistaníes niegan toda implicación. Las estimaciones cifran en unos 45.000 los fallecidos debido a este conflicto desde finales de la década de 1980.

Las tensiones entre ambos países alcanzaron su máximo en los últimos años tras el atentado perpetrado el 14 de febrero en la localidad de Pulwama, en la Cachemira india, que se saldó con la muerte de 40 agentes.

La autoría del atentado fue reclamada por el grupo armado Jaish-e-Mohammad (JeM), tras lo que India acusó directamente a Pakistán de estar implicado en el ataque, lo que fue rechazado de plano por Islamabad.