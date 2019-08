25 de agosto de 2019

Irán desmiente un ataque israelí contra sus posiciones en Siria

DUBAI, 25 Ago. (Reuters/EP) -

Un alto comandante de la Guardia Revolucionaria iraní ha desmentido que un ataque israelí haya destruido varias de sus posiciones en siria, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias semioficial ILNA.

"Esto es una mentira. No es verdad ... Israel y Estados Unidos no tienen el poder de atacar los diversos centros de Irán, y nuestros centros de asesoramiento (militar) no han resultado dañados", ha declarado el general Mohsen Rezaei.

El Ejército de Israel había confirmado este sábado que ha atacado varios objetivos en la localidad de Aqrabah, al sur de Damasco, para frustrar un ataque de la Guardia Revolucionaria de Irán contra el norte de Israel.

"Acabamos de prevenir un ataque de gran escala de múltiples vehículos aéreos no tripulados de combate sobre Israel atacando objetivos de la Fuerza Iraní Quds y de la milicia Chií en Siria", según ha informado el Ejército de Israel a través de la red social Twitter.