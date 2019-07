22 de julio de 2019

Irán, Rusia y Alemania expresan sus condolencias por la muerte del director de la AIEA

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Irán, Rusia y Alemania han expresado este lunes sus condolencias por la muerte del director de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), Yukiya Amano, un nombre esencial en el histórico acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Irán y la comunidad internacional.

En septiembre, la AIEA informó de que el director general se había sometido a un procedimiento médico por una enfermedad que no precisó. Desde entonces, se les había visto cada vez más debilitado en sus apariciones públicas.

Amano, que se hizo cargo de la AIEA en 2009 sustituyendo al egipcio Mohamed ElBaradei, lideró uno de los periodos más difíciles de la agencia de la ONU, con las amenazas nucleares de Corea del Norte e Irán como principales desafíos.

El viceministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha recordado el estrecho vínculo que le unió con el alto funcionario, del que ha aplaudido su diligencia y profesionalidad al frente de la agencia nuclear. "Que el Todopoderoso bendiga su alma", ha escrito en Twitter.

Rusia también ha lamentado su fallecimiento a través de un comunicado del presidente del país, Vladimir Putin. En un telegrama de condolencias enviado a la esposa del difunto, Putin ha señalado que Amano "será recordado en Rusia como un diplomático eminente, firme partidario de potenciar la seguridad y la estabilidad internacionales".

"Me he entrevistado en más de una ocasión con Yukiya Amano y he admirado siempre su sabiduría y perspicacia, su capacidad de tomar decisiones equilibradas en las circunstancias más difíciles", ha dicho el mandatario ruso en la nota oficial, recogida por la agencia de noticias Sputnik.

También ha hablado el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, quien ha destacado, también a través de Twitter, "la dedicación incansable" del fallecido "a la hora de fortalecer el Tratado de No Proliferación Nuclear, algo que siempre llevaré conmigo".