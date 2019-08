23 de agosto de 2019

Irlanda no ratificará el acuerdo de la UE con Mercosur si Brasil no protege e Amazonas

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, ha advertido de que si Brasil no muestra un mayor compromiso en la protección del Amazonas, intentará bloquear el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur).

Varadkar también ha criticado al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, por sus acusaciones este miércoles de que grupos de protección del medio ambiente son los responsables de los incendios con el objetivo de desprestigiarle como mandatario ante la comunidad internacional. Varadkar ha considerado que estas acusaciones son "orwellianas", según informa el diario 'Irish Independent'.

El Gobierno de Irlanda está pasando por un momento de gran presión por parte de productores de carne de vacuno, que temen que el acuerdo con Mercosur les perjudique por la llegada de productos sudamericanos más baratos. La situación para estos ganaderos ya era tensa por las consecuencias del Brexit en el precio de la carne irlandesa.

El comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, el irlandés Phil Hogan, se ha visto obligado a defender el acuerdo con Mercosur ante las acusaciones de que el acuerdo supone una "sentencia de muerte" para los productores de carne de vacuno irlandeses.

Hasta ahora el Gobierno irlandés mantenía su voluntad de revisar el acuerdo punto por punto antes de decidir ratificarlo o no. Pero desde que se revelaron los datos del notable aumento de incendios en la selva amazónica, un 83 por ciento más en lo que va de año que en el mismo período de 2018, y las acusaciones de Bolsonaro a las ONG, Varadkar ha declarado que "no hay forma de que Irlanda apoye un tratado de libre comercio si Brasil no cumple con sus obligaciones medioambientales".

La comisaria de Comercio de la UE calcula que el tratado no entrará en vigor hasta dentro de dos años, durante los cuales el Gobierno de Irlanda pretende monitorizar las acciones medioambientales de Brasil.

El primer ministro ha defendido que no se puede exigir a los granjeros europeos que sigan una serie de normas estrictas como la reducción de pesticidas y fertilizantes, "si no llegamos a un acuerdo contundente con medidas aceptables en materia laboral, de medioambiente y calidad del producto". El acuerdo "hace eso" pero debe ser vigilado de cerca, ha añadido.