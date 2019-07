24 de julio de 2019

Irlanda resalta que la sugerencia de Johnson sobre un nuevo acuerdo para el Brexit no es realista

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, ha afirmado este miércoles que la sugerencia del nuevo 'premier' británico sobre un nuevo acuerdo para el Brexit no es posible "en el mundo real".

Johnson ha dicho tras asumir el cargo que el 31 de octubre --nueva fecha límite-- habrá Brexit "sin peros ni condiciones" y con "un acuerdo mejor".

Varadkar ha sostenido en una entrevista concedida a la cadena de televisión irlandesa RTE que, al escuchar el discurso de Johnson, le ha dado la impresión de que "no sólo hablaba de eliminar el 'backstop' (con Irlanda del Norte), sino de un nuevo y mejor acuerdo para Reino Unido".

"Eso no va a pasar. El Consejo Europeo no se reúne hasta el 12 de octubre. No tenemos planes para reunirnos antes", ha señalado. "Cualquier sugerencia de que vaya a haber un nuevo acuerdo negociado en semanas o meses no es posible en el mundo real", ha zanjado.

Por otra parte, ha felicitado a Johnson por su nombramiento y ha expresado el deseo del Gobierno irlandés de trabajar con él en el futuro para abordar el Brexit, las relaciones bilaterales y la situación en Irlanda del Norte.