Johnson insiste en su voluntad para cerrar un nuevo acuerdo del Brexit

LONDRES, 12 (EUROPA PRESS)

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha recalcado que su primera opción para el Brexit sigue siendo la de conseguir un nuevo acuerdo que permita un divorcio con garantías, si bien ha dejado claro que el 31 de octubre habrá ruptura con la UE "sean cuales sean las circunstancias".

Un portavoz de Downing Street ha salido al paso de los últimos movimientos dados por el Gobierno y que evidencian preparativos para un Brexit duro y ha señalado que Johnson quiere que Reino Unido salga de la UE con un acuerdo de por medio.

Pese a las negativas de los principales líderes europeos, que sostienen que el acuerdo de retirada que está ahora mismo sobre la mesa es el único posible, el nuevo 'premier' británico no tira la toalla. En caso de que no haya avances, no obstante, Reino Unido saldrá de la UE "sin peros que valgan", según un portavoz citado por la agencia Reuters.

Johnson también ha planteado esta tesis en una conversación telefónica con su homóloga de Nueva Zelanda, Jacinda Ardernd, a quien ha trasladado que Reino Unido "quiere dejar la UE con un acuerdo" pero "está decidido a salir el 31 de octubre, sean cuales sean las circunstancias", reza una nota oficial.

Los reiterados mensajes de Johnson a un 'Brexit duro' han hecho que cunda el pánico en el Parlamento, donde la mayoría se inclina 'a priori' por una salida negociada. Los medios especulan estos días con la presentación de una posible moción de censura que ve posible ya el Partido Laborista, que podría aliarse con conservadores moderados.

El 'premier' británico ha abordado además el Brexit con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien ha conversado además sobre comercio y otros asuntos económicos.

"El primer ministro ha hablado hoy con el presidente Trump. Han discutido sobre asuntos económicos globales y comercio y el primer ministro ha informado al presidente sobre el Brexit", ha dicho una portavoz de Johnson, tal y como ha recogido el diario británico 'The Independent'.