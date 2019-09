25 de septiembre de 2019

Johnson reta a Corbyn a presentar una moción de censura y el laborista la supedita al aplazamiento del Brexit

-/HOUSE OF COMMONS VIA PA WIRE/D / DPA

Boris Johnson en la Cámara de los Comunes -/HOUSE OF COMMONS VIA PA WIRE/D / DPA

LONDRES, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha retado este miércoles al líder opositor, Jeremy Corbyn, a presentar una moción de censura, una medida que el dirigente laborista ha descartado solicitar hasta que el Gobierno no haya pedido a Bruselas un aplazamiento del Brexit.

En una comparecencia en la Cámara de los Comunes tras el fallo del Tribunal Supremo que declaró "ilegal" la suspensión del Parlamento impulsada por Johnson, el primer ministro ha dicho que el alto tribunal "se ha equivocado" porque se ha pronunciado sobre un tema de naturaleza política y ha reiterado que Reino Unido abandonará la Unión Europea el 31 de octubre.

El jefe del Gobierno británico ha lamentado que los partidos opositores estén prometiendo un segundo referéndum sobre el Brexit y ha señalado que sería una "fantasía" pensar que los británicos "respetarían" el resultado de una segunda consulta, según informa 'The Guardian'. En este sentido, ha recalcado que los ciudadanos no quieren "un segundo referéndum" sino que "se cumpla el primero". "El pueblo británico solo quiere que se haga el Brexit", ha añadido.

El 'premier' se ha dirigido a los parlamentarios opositores y les ha emplazado a presentar una moción de censura para derribar a su Gobierno y conseguir así la convocatoria de elecciones legislativas, antes de reprochar a los laboristas que hayan votado en los Comunes en dos ocasiones en contra de convocar comicios y luego hayan abogado por una cita con las urnas en su conferencia de Brighton.

"No es solo que este Parlamento esté atascado y paralizado y se niege a cumplir las prioridades del pueblo. No es solo que sea incapaz de avanzar. Es peor que eso. Se trata de puro egoísmo y cobardía política de opositores que no están dispuestos a echarse a un lado y dar la voz al pueblo", ha asegurado.

En esta misma línea, ha reprochado al líder del Partido Laborista que esté continuamente "cambiando de opinión" y se ha preguntado si votaría a favor de cesarle en una moción de censura y si de verdad quiere convertirse en primer ministro.

Johnson ha asegurado que Corbyn quiere que el primer ministro actual pida a Bruselas un aplazamiento del Brexit pero no está dispuesto a hacerlo él mismo ni los laboristas le dejarían acudir a la capital comunitaria a negociar.

A continuación, ha afirmado que los laboristas tienen hasta el final del miércoles para presentar una moción de censura y que si lo hacen, la medida se votaría el jueves. Por último, ha recalcado que ha llegado el momento de materializar el Brexit y ha recordado que fue el Parlamento el que decidió convocar la consulta sobre la permanencia en la Unión Europea. "Debería dejarlo hecho o enfrentarse a los electores", ha explicado.

El líder opositor ha respondido al emplazamiento de Johnson dejando claro que solo presentará una moción de censura si antes solicita a Bruselas un aplazamiento del Brexit, tal y como le exige la ley aprobada por el Parlamento británico antes de que entrara en vigor la suspensión que esta semana ha declarado ilegal el Supremo.

Corbyn ha criticado al primer ministro por haber impulsado el cierre del Parlamento, una medida que ha definido como "un golpe de Estado constitucional", y le ha reprochado que, en su etapa de alcalde de Londres, concediera subvenciones a una empresa dirigida por una amiga de Estados Unidos.

"Si quiere unas elecciones, consiga un aplazamiento (del Brexit) y tengamos unas elecciones", ha subrayado el líder del Partido Laborista, antes de recalcar que Johnson debe abandonar el cargo "por el bien del país".