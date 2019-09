7 de septiembre de 2019

Llegan a Florida cientos de evacuados de Bahamas, víctimas del paso del huracán 'Dorian'

RIVIERA BEACH (FLORIDA, EEUU), 7 Sep. (Reuters/EP) -

Cientos de afectados por el paso del huracán 'Dorian' por el archipiélago de Bahamas están llegando a Florida, Estados Unidos, sin apenas equipaje. Este sábado han llegado en un crucero huyendo de la devastación provocada por la tormenta en los últimos días.

En el puerto de Palm Beach ha desembarcado un grupo tras un viaje que ha durado toda la noche a bordo del 'Grand Celebration', un crucero de Bahamas Paradise Cruise Line que se ofreció a trasladarlos sin coste alguno.

"Me siento perdido, pero creo que lo vamos a superar", ha relatado uno de los evacuados, Thomas Stubbs, inmediatamente después de ser desembarcado. Stubbs, de 42 años, tiene un negocio de aire acondicionado en Freeport y ahora espera poder regresar con suministros para iniciar la reconstrucción de unas 50 familias. "He perdido mucho, mucho. He perdido muchas cosas, pero voy a volver", ha asegurado.

Hasta ahora han sido evacuadas unas 1.100 personas desde Freeport. Miles de personas han intentado abordar el crucero, pero las plazas eran limitadas.

Otra de las rescatadas, Lanell Andrews, de 30 años, ha llegado acompañada por sus gemelos de un año en un carrito gemelar. "Tuvimos que hacer lo que tuvimos que hacer. Teníamos que marcharnos", ha relatado. Andrews dejará a los niños con familiares y volverá junto a su marido para ayudar en la reconstrucción de su casa de Freeport.

Por su parte, Sophia Morley, funcionaria del Ministerio de Educación de Bahamas, ha viajado hasta Florida con su hija de 15 años y su madre, de 74 años --ciega de un ojo y con demencia senil diagnosticada--. Morley espera poder dejar a sus familiares con amigos o familia para volver a Bahamas. "Tenemos muchas preguntas. Queremos certezas, pero creo que va a ir bien", ha apuntado.

También espera poder esclarecer su futuro Esperanta Oscar, una embarazada de 24 años que reconoce que no sabe qué hará en Florida. "Aún no lo sé", ha explicado. Oscar era cajera en Gran Ábaco y ha viajado acompañada con una hija de 6 años y una hermana de 13.

El 'Dorian', el huracán más potente que ha azotado las Bahamas según todos los registros históricos, estuvo sobre el archipiélago durante casi dos días generando vientos de hasta 320 kilómetros por hora. Hasta ahora se han confirmado 43 víctimas mortales, pero aún hay desaparecidos y podría incrementarse.