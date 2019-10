Lula acusa a Guaidó de ser una "mentira" fabricada por la "intromisión extranjera" en Venezuela

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha acusado este domingo al líder opositor y autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, de ser una "mentira" fabricada por la "intromisión extranjera" en territorio venezolano.

El exdirigente, que ha expresado su rechazo a cualquier maniobra que suponga una intromisión en los asuntos internos del país caribeño, ha afirmado que está en desacuerdo con la "intromisión estadounidense, brasileña y colombiana", así como toda aquella que "trate de gobernar un país soberano como Venezuela". "Es inventar un candidato, una mentira como Guaidó", ha añadido.

En este sentido, ha hecho hincapié en que este tipo de acciones vulneran el Derecho Internacional y la soberanía y autodeterminación de los pueblos, según ha informado la cadena Telesur.

En sus declaraciones desde la cárcel, donde cumple condena por corrupción, Lula se ha referido al apoyo prestado por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, a la presunta "restitución de la democracia" de los venezolanos.

Sobre Brasil, Lula ha aprovechado la ocasión para cuestionar al presidente, Jair Bolsonaro. "Este Gobierno hasta ahora en Brasil no ha dicho la palabra 'producir', la palabra 'distribución de la renta', la palabra 'aumento de sueldo', Nada de eso existe", ha expresado

"En el momento que tienes presidentes que no se respeten, que no respeten su soberanía y que sigan lamiendo las botas de los estadounidenses, como lo hizo Fernando Henrique Cardoso con (Bill) Clinton y como hace Bolsonaro con Trump, el país no avanzará. ¡Este país tiene que ser soberano!", ha aseverado el expresidente.

En relación con el juicio en su contra, por el que fue condenado a 12 años y ocho meses de prisión, el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) ha destacado que su equipo legal está recurriendo ante todas las instancias necesarias el veredicto para esclarecer la situación y hacer justicia.

"Estoy desafiando a un juez que mintió en mi juicio, que era Sergio Moro, un procurador que mintió en la acusación, y los que dijeron mentiras en la investigación", ha concluido Lula.

Actualmente, el magistrado que condenó a Lula se encuentra al frente del Ministerio de Justicia bajo la Administración Bolsonaro.