1 de julio de 2019

Macron achaca el "fracaso" en el reparto de los cargos a divisiones y "ambiciones personales"

BRUSELAS, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha calificado de "fracaso" el hecho de que los líderes europeos hayan sido incapaces de lograr un acuerdo sobre el reparto de cargos de la UE y lo ha achacado a "divisiones" tanto políticas en el seno del Partido Popular Europeo (PPE) como geográficas, pero también "a veces" a "ambiciones personales".

"Está claro que este fracaso se debe a las divisiones que he mencionado y a veces a ambiciones personales que en mi opinión no deberían estar alrededor de la mesa. Habrá que resolverlo de aquí a mañana", ha criticado al abandonar la reunión extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de Bruselas.

Macron ha denunciado que muchas veces los jefes de Estado y de Gobierno de la UE son "captivos de intereses políticos" y de "restricciones políticas" que no son parte del "espíritu" comunitario.

A su juicio, el resultado de la reunión da una imagen de la Unión Europea que "no es seria" y "deja problemas extremadamente profundos". "Nadie puede estar satisfecho de lo que ha pasado", ha subrayado el mandatario francés, quien también ha lamentado que la credibilidad del proyecto europeo haya sido dañada al terminar sin acuerdo una reunión tan larga.

Aunque no ha querido dar nombres concretos, Macron ha señalado que "varias personas no han facilitado un acuerdo porque tienen sus ambiciones" personales. "En el fondo, lo que falta en la mesa es el sentimiento y el deber de defender el interés general europeo", ha enfatizado, para después indicar que no se debe a "una persona" sino la ausencia de una "dinámica colectiva".

El presidente francés también ha apuntado que "todo el proceso ha estado mal pensado" y ha cargado contra la "ambigüedad" del sistema del spitzenkandidat, según el cual el nuevo presidente de la Comisión Europea debe elegirse entre los cabezas de lista a las elecciones europeas de los partidos políticos.