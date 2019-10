1 de octubre de 2019

Malí confirma la muerte de 25 soldados en ataques perpetrados contra puestos militares cerca de Burkina Faso

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos 25 soldados malienses murieron el lunes en una serie de ataques ejecutados el lunes por hombres armados contra puestos militares en las localidades de Boulekessi y Mondoro, ubicadas cerca de la frontera con Burkina Faso, según ha confirmado este martes el Gobierno del país africano.

"En las filas de las Fuerzas Armadas de Malí, el balance provisional es de 25 muertos y cuatro heridos, evacuados por aeronaves militares a Sévaré", ha dicho, antes de recalcar que otros 60 soldados han sido dados por desaparecidos.

El portavoz del Gobierno, Yaya Sangaré, ha detallado en un comunicado que los combates se saldaron además con la muerte de 15 "terroristas", sin que por ahora ningún grupo haya reclamado la autoría del ataque.

Asimismo, el Ejecutivo ha resaltado que "hay una operación conjunta de envergadura en marcha entre los ejércitos de Malí y Burkina Faso, apoyada por la 'Operación Barkhane', para neutralizar a los asaltantes".

"El Gobierno condena con la mayor firmeza este ataque terrorista contra esta compañía, parte de la fuerza conjunta del G5 del Sahel y se inclina ante la memoria de las víctimas y desea una rápida recuperación a los heridos", ha remachado Sangaré.

La seguridad en la zona central de Malí se ha deteriorado en los últimos meses a causa de los atentados yihadistas y de los enfrentamientos intercomunitarios, que han sacudido especialmente la región de Mopti y la zona fronteriza con Burkina Faso.