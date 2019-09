Al menos 25 muertos y nueve desaparecidos a causa de un incendio en un barco frente a la costa de California

WASHINGTON, 3 Sep. (EUROPA PRESS)

Al menos 25 personas han muerto y otras 9 continúan desaparecidas después de que el barco en el que viajaban se incendiara frente a la costa sur de California, según han informado los Bomberos, que colaboran con la Guardia Costera para tratar de localizar a las posibles víctimas.

Según ha informado la cadena de noticias CNN, otras cinco personas que viajaban a bordo del barco de buceo 'Conception' han sido rescatadas.

Las autoridades recibieron en torno a las 3.30 horas una llamada de alerta de la embarcación, que navegaba por las islas del Canal de California. A su llegada al lugar, en la parte norte de la isla de Santa Cruz y a unos 145 kilómetros al oeste de la localidad de Los Ángeles, los servicios de emergencia se encontraron con un barco completamente en llamas al que ni siquiera podían acceder.

Un responsable de la Guardia Costera, Aaron Bemis, ha explicado a esta misma cadena que a bordo del barco, de unos 22 metros de eslora, viajaban un total de 39 personas, aunque "los cinco tripulantes pudieron bajarse porque estaban en la cabina principal".

Los miembros de la tripulación buscaron refugio en un barco pesquero que se encontraba anclado a unos metros de distancia.

