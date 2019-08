Al menos cuatro muertos y dos heridos en un ataque con arma blanca en California

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto y otras dos han resultado heridas este miércoles en un ataque con arma blanca en el condado de Orange, en California, según han informado las autoridades.

La Policía de Santa Ana ha señalado que un hombre de 33 años ha apuñalado a dos personas en un apartamento y más tarde ha atacado a otras dos en una gasolinera y en una empresa de seguros, según ha recogido la cadena estadounidense NBC News.

Más tarde, el sospechoso ha apuñalado a otra persona en un restaurante y después ha atacado a un guardia de seguridad en otro restaurante.

La Policía ha detenido al hombre, que portaba un cuchillo y una pistola, y ha considerado que los apuñalamientos en el apartamento estaban relacionados con un robo, mientras el resto de ataques han sido al azar.

GGPD working multiple scenes with several homicides. Multiple robberies and stabbings by suspect. Suspect in custody by #GGPD at Harbor and First in Santa Ana. PIO at Puryear and Chapman in GG. #GGPD32 #homicide pic.twitter.com/62Xq8lm97n