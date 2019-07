Ascienden a diez los muertos tras derrumbarse un edificio centenario en Bombay

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El balance de muertos a causa del derrumbe de un edificio centenario de cuatro plantas en la ciudad de Bombay, en el oeste de India, ha ascendido a diez, según ha informado la cadena de televisión local NDTV.

La Fuerza Nacional de Respuesta ante Desastres (NDRF) ha desplegado tres equipos de rescate en el lugar del derrumbe que han conseguido sacar con vida por el momento a cinco personas.

La zona en la que se ha registrado el derrumbe es un barrio de calles estrechas lleno de inmuebles y que ha sufrido intensas lluvias en las últimas semanas por la temporada del monzón.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado diez ambulancias y varios camiones de bomberos que se han tenido que quedar a cierta distancia por la imposibilidad de llegar hasta el edificio derrumbado por la estrechez de las calles aledañas.

"Hemos escuchado un sonido fuerte. Todo el mundo gritaba: 'El edificio está cayéndose'. Yo he corrido y he sentido como un gran terremoto", ha explicado a la cadena NDTV un adolescente que se ha salvado del derrumbe. "He visto cuerpos... Había unas 78 familias en el edificio", ha dicho otro testigo.

El primer ministro de India, Narendra Modi, ha señalado a través de Twitter que el suceso es "angustioso" y ha expresado sus condolencias a los familiares de los fallecidos. "Espero que los heridos se recuperen pronto", ha subrayado.